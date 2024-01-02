Залужний розповів про рекорд ЗСУ і просить у Заходу ще ППО

Повітряні сили ЗСУ у вівторок збили 10 з 10 "Кинджалів", що стало рекордом, повідомив Валерій Залужний. Водночас він зауважив, що немає підстав вважати, що РФ зупиниться, тому Україна потребує більше систем ППО.

Під час масованої повітряної атаки російських військ у вівторок, 2 січня, Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) збили 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" за допомогою зенітних ракетних комплексів (ЗРК) Patriot. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у дописі в соцмережі X. "Це рекорд", - наголосив він.

Водночас він додав, що якби ці ракети влучили у свої цілі, то наслідки були би катастрофічними.

"Дякую партнерам за протиповітряну оборону. Немає підстав вважати, що ворог тут зупиниться. Тому нам потрібно більше систем і боєприпасів до них", - наголосив Залужний.

Умєров: РФ навмисно цілить по житлових кварталах

Своєю чергою міністр оборони України Рустем Умєров зауважив, що це був "дуже небезпечний напад", внаслідок якого є загиблі і поранені цивільні, пошкоджені лінії електропередач та газопровід, перебої з водопостачанням.

"Держава-терорист навмисно націлюється на критичну інфраструктуру та житлові квартали, доводячи, що Росія не припинить свою агресію, доки ми не змусимо її зупинитися", - написав він у X.

У Києві відновили електропостачання

Тим часом компанія ДТЕК повідомила, що у Києві повністю відновили електропостачання після атаки РФ. Загалом через удари були знеструмлені близько 260 тисяч родин у Святошинському, Шевченківському, Подільському та Оболонському районах столиці.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, загалом по Україні через атаку загинули п'ятеро людей, ще 119 - зазнали поранень.

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