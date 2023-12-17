Залужного могли прослуховувати: СБУ відкрила провадження

В СБУ підтвердили, що "в одному з потенційних місць дислокації" головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного виявили, можливо, "прослушку".

У неділю, 17 грудня, в кабінетах головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) Валерія Залужного та його співробітників знайшли пристрої для прослуховування, повідомила "Українська правда" з посиланням на джерела.

Ці пристрої були виготовлені з елементів невстановленого зразка, тому поки що неможливо визначити, хто саме їх розмістив, розповів агенції "РБК-Україна" співрозмовник у військових колах.

За словами джерел видання "Бабель" у силових структурах, Служба безпеки України розпочала розслідування за даним фактом.

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Згодом Служба безпеки України (СБУ) офіційно повідомила, що відкрила кримінальне провадження за фактом виявлення "технічного пристрою" в одному з "потенційних місць дислокації" Залужного. "Наголошуємо, що техніку виявлено не безпосередньо в кабінеті Валерія Залужного, а в одному з приміщень, яке могло в майбутньому використовуватись ним для роботи", - йдеться в повідомленні.

Провадження відкрили за статтею "незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації". При цьому в спецслужбі стверджують, що, за попередніми даними, виявлений пристрій був у неробочому стані, а будь-яких засобів накопичення інформації чи засобів віддаленої передачі аудіозаписів не виявили.

"Даний технічний пристрій буде передано на експертизу. Співробітники СБУ вживають усіх передбачених законом заходів для розслідування даного правопорушення", - зазначається в повідомленні.

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Від початку повномасштабної війни Росії проти України офіційні джерела або ЗМІ ще не повідомляли про випадки прослуховування українських високопосадовців.

Однак до цього "прослушки" знаходили в кабінетах низки чиновників, зокрема керівників Державного бюро розслідувань (ДБР) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).