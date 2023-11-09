Смерть помічника Залужного: суд лишив підозрюваного на волі

Суд не обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі про загибель помічника Валерія Залужного. Прокуратура просила відправити його під домашній арешт.

Печерський районний суд Києва у четвер, 9 листопада, відмовився задовільнити клопотання прокуратури, яка наполягала на домашньому арешті Андрія Тімченка - офіцера з апарату головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) Валерія Залужного, пише державне інформаційне агентство "Укрінформ".

Раніше у Державному бюро розслідувань повідомили, що Тімченку вручили підозру в справі про загибель Геннадія Частякова - помічника Залужного. За версією слідства, саме Тімченко подарував Частякову шість ручних гранат, унаслідок вибуху однієї з яких він загинув.

На суді Тімченко не сказав, звідки у нього були гранати. Його адвокат зазначив, що офіцер нічого не коментуватиме, доки триває слідство. Журналістам заборонили знімати судове засідання, повідомляє "Суспільне".

Хоча запобіжний захід підозрюваному не обрали, він зобов'язаний прибувати до слідчого за першою вимогою.

Читайте також: ДБР: Основна версія загибелі помічника Залужного - нещасний випадок