ДБР: Основна версія загибелі помічника Залужного - випадок

Державне бюро розслідувань (ДБР) розглядає чотири версії загибелі майора Геннадія Частякова, який був помічником головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) Валерія Залужного. Як повідомила в середу, 8 листопада, радниця з комунікацій бюро Тетяна Сапьян, основною є нещасний випадок.

"У кримінальному провадженні наразі висунуто чотири можливі версії події. Основна версія - це те, що стався нещасний випадок унаслідок необережного поводження з вибуховим пристроєм", - зазначила вона в ефірі національного телемарафону.

Сапьян додала, що нині "призначено низку експертиз, допитуватимуть свідків і встановлюватимуть усі обставини, які передували цим трагічним подіям". "ДБР розпочало досудове розслідування. Слідчі зараз ознайомлюються з матеріалами справи, які напрацювала Національна поліція", - розповіла вона.

Три інші можливі версії загибелі Частякова

Розглядаються ще три можливі версії. "Друга, про яку ми можемо говорити, це те, що могло статися умисне вбивство й завершений замах на вбивство членів його родини, завуальоване під ненавмисне вбивство або нещасний випадок, який було скоєно на замовлення спецслужб РФ з метою дестабілізації військово-політичної ситуації в Україні", - сказала Сапьян.

Також є версія про "умисне вбивство, вчинене на ґрунті неприязних відносин - помста, ревнощі з боку колег по службі". Ще однією версією є замах на умисне вбивство іншого військового вищого офіцерського складу апарату головнокомандувача ЗСУ.

6 листопада Частяков підірвався на подарованій гранаті у власній оселі в селі Чайки на Київщині. За даними Національної поліції, у свій день народження він повернувся додому з подарунками від колег, серед яких був ящик з шістьма гранатами західного зразка з маркуванням Д5. Одну з гранат взяв до рук син військовослужбовця. Забираючи в дитини боєприпас, офіцер висмикнув кільце, що спровокувало вибух.

Постраждав 13-річний син загиблого - він важко травмований, перебуває під наглядом лікарів. Незначних поранень зазнала й донька загиблого.

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