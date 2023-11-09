Загибель помічника Залужного: ДБР оголосило підозру офіцеру

ДБР повідомило про підозру офіцеру з апарату помічників головнокомандувача ЗСУ, який подарував на день народження гранати колезі Геннадію Частякову. Військовослужбовець загинув від вибуху боєприпасу під час святкування.

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру офіцеру з апарату помічників головнокомандувача ЗСУ, який подарував гранати загиблому колезі Геннадію Частякову. Про це інформує пресслужба ДБР у четвер, 9 листопада.

За даними правоохоронців, офіцер без відповідного дозволу роздобув вісім ручних універсальних наступально-оборонних гранат "DM 51A2" та приніс їх до свого службового кабінету

Згодом, як повідомляється, він упакував шість з них у подарунковий дерев'яний ящик та поклав туди пляшку міцного алкоголю. Цей ящик він подарував Геннадію Частякову з нагоди його дня народження.

Ще дві гранати він продовжив зберігати у шафі свого робочого кабінету, їх вилучили правоохоронці.

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Офіцеру повідомили про підозру у придбанні, зберіганні, носінні та збуті вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу (частина перша статті 263 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі до семи років.

У ДБР не називають імені підозрюваного. Раніше повідомлялося з посиланням на джерело агентства "Інтерфакс-Україна" в правоохоронних органах, що подаровані Частякову гранати входили до "подарункового набору" його колеги полковника Олега Тимченка. За даними агенції, Тимченко вже дав свідчення, що сам вирішив зробити такий подарунок і поклав до дерев'яної коробки пляшку віскі і шість гранат.

Версію про вбивство на замовлення спецслужб РФ не відкидають

Нещасний випадок в результаті необережного поводження з боєприпасами працівники ДБР наразі вважають головною версією загибелі Частякова. Водночас у відомстві наголошують, що не відкидають інших трьох версій: вбивство на замовлення спецслужб РФ, вбивство на ґрунті неприязних відносин, спроба вбивства спецслужбами РФ іншого офіцера апарату головнокомандувача ЗСУ.

Нагадаємо, 6 листопада помічник Залужного Геннадій Частяков підірвався на подарованій гранаті у власній оселі на Київщині. За даними Нацполіції, у свій день народження він повернувся додому з подарунками від колег, серед яких був ящик з гранатами. Одну з них взяв до рук син військовослужбовця. Забираючи в дитини боєприпас, офіцер висмикнув кільце, що спровокувало вибух.

Постраждав 13-річний син Частякова - він важко травмований, перебуває під наглядом лікарів. Незначних поранень зазнала й донька загиблого.