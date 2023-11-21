Зеленський застеріг українських генералів від політиканства

Якщо вищий командний склад Збройних сил України вирішить піти в політику, то він наражатиметься на ризик непокори з боку підлеглих військових, застеріг Володимир Зеленський у розмові з The Sun.

Президент України Володимир Зеленський перестеріг вищий командний склад Збройних сил Україні (ЗСУ) щодо наслідків спроб займатися політичною діяльністю. Відповідне застереження Зеленський висловив у своєму інтерв'ю для британського видання The Sun, опублікованому в ввечері понеділка, 20 листопада.

На запитання журналістів про нинішній стан стосунків Зеленського з українськими генералами, президент відповів, що генерали, які пішли в політику, припустилися помилки. Крім того, глава української держави застеріг, що вищий командний склад ризикує отримати непокору від своїх підлеглих військових, якщо генерали вирішать стати політиками.

У розмові з медійниками Зеленський згадав і тих українських командирів, які пішли в політику після 2014 року, тобто після анексії Росією Криму й розв'язання Кремлем війни на Донбасі. "Різні політичні сили штовхають військових у політику. Це було після 2014 року, коли кожна політична партія хотіла мати у своєму складі військових, зірок війни, і я вважаю, що це було дуже великою помилкою", - зазначив Зеленський.

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Слова Зеленського - прозорий натяк Залужному

Водночас глава української держави не заперечує в принципі тому, щоб хтось із вищого керівного складу ЗСУ переходив у політичну царину. "Якщо військовий вирішив займатися політикою, це його право, тоді він повинен йти в політику, а тоді він не зможе займатися війною", - поділився своєю думкою Зеленський.

Видання зазначає, що ці слова були адресовані передовсім головнокомандувачу ЗСУ генералу Валерію Залужному, адже дедалі частіше лунають чутки, що Залужний може стати головним конкурентом Зеленського. "Якщо керуєш війною, усвідомлюючи, що завтра займатимешся політикою або виборами, то на словах і на передовій поводишся як політик, а не як військовий, і на мій погляд, що це величезна помилка", - прокоментував чільник української держави.

Він додав: "За всієї поваги до генерала Залужного і до всіх командирів, які перебувають на полі бою, є абсолютне розуміння ієрархії". "Вона одна й чітко прописана в законі, і під час війни це навіть не обговорюється. Це не веде до єдності нації", - пояснив Зеленський.

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Розбіжність у поглядах на війну між Зеленським і Залужним

Раніше генерал Залужний виклав у виданні The Economist своє бачення ситуації, що склалася на полі бою. На думку Залужного, події на фронті заходять у глухий кут, нагадуючи ситуацію під час Першої світової війни, адже обидві сторони застосовують схожі технології й по суті аналогічне озброєння. Тож для виходу з глухого кута потрібно значно більше безпілотних систем і кращі засоби радіоелектронної боротьби та спостереження, наполіг Залужний. Так само головнокомандувач ЗСУ припустив, що за наявних умов на фронті, прориву ліній оборони військ РФ в Україні "швидше за все, не буде".

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний (архівне фото) Фото: Commander-in-Chief of Ukraine's Armed Forces/REUTERS

Західні експерти про статтю Залужного: Захід надто пізно озброїв Україну

Натомість Зеленський має іншу думку щодо цього питання. Зокрема український президент наголошував: "З точки зору морального духу, немає ніякого глухого кута. Ми у себе вдома. Росіяни - на нашій землі. Тому немає ніякого тупика".

"Щодо неба, то тут немає ніякого глухого кута", - додав Зеленський.

Крім того, 3 листопада Зеленський несподівано Західні експерти про статтю Залужного: Захід надто пізно озброїв Україну - командувача Силами спеціальних операцій (ССО).

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