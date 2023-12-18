Генштаб підтвердив, що у Залужного виявили "прослушку"

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив виявлення пристроїв для прослуховування в кабінетах, призначених для роботи головнокомандувача Валерія Залужного та працівників апарату забезпечення його діяльності.

Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) підтвердив виявлення пристроїв для прослуховування в кабінетах, призначених для роботи головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та працівників апарату забезпечення його діяльності. Про це йдеться у повідомленні генштабу у Facebook у понеділок, 18 грудня.

“Вчора, під час планової перевірки приміщень, в одному з місць дислокації було виявлено елементи обладнання для зняття інформації. Пристрої для прослуховування були встановлені у кабінетах, призначених для роботи головнокомандувача Збройних Сил України та працівників апарату забезпечення його діяльності”, - йдеться у повідомленні.

Також у генштабі зазначили, що про виявлення пристроїв повідомили Службу безпеки України (СБУ) “з метою встановлення обставин вказаної події, її наслідків та осіб, до неї причетних”.

Сам Залужний у коментарі українським ЗМІ сказав, що обладнання знайшли у приміщенні, де він мав працювати сьогодні, 18 грудня. Цей кабінет не був постійним місцем його роботи і тривалий час не використовувався.

СБУ відкрила кримінальне провадження

Нагадаємо, що у неділю, 17 грудня, "Українська правда" з посиланням на джерела повідомила про те, що в кабінетах головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та його співробітників знайшли пристрої для прослуховування. Ці пристрої були виготовлені з елементів невстановленого зразка, тому поки що неможливо визначити, хто саме їх розмістив, також повідомила агенція "РБК-Україна" з посиланням на співрозмовника у військових колах.

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Згодом СБУ офіційно повідомила, що відкрила кримінальне провадження за фактом виявлення "технічного пристрою" в одному з "потенційних місць дислокації" Залужного. Провадження відкрили за статтею "незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації". При цьому в спецслужбі стверджують, що, за попередніми даними, виявлений пристрій був у неробочому стані, а будь-яких засобів накопичення інформації чи засобів віддаленої передачі аудіозаписів не виявили.