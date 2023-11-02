Залужний: Старими методами та зброєю не перемогти у війні

Головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Валерій Залужний попереджає про ризики тривалої позиційної війни для України, яка може затягнутися на роки і виснажити країну.

"Найбільший ризик виснажливої окопної війни полягає в тому, що вона може затягнутися на роки і виснажити українську державу", - сказав він в інтерв'ю британському виданню The Economist , опублікованому у середу, 1 листопада.

Він також переконаний, що тривала війна вигідна Росії - країні, населення якої втричі більше, а економіка вдесятеро більша за українську. "Давайте будемо чесними, це феодальна держава, де найдешевшим ресурсом є людське життя. А для нас...найдорожче, що у нас є - це наші люди", - зауважив він. Поки що, за його словами, у ЗСУ не спостерігається браку особового складу, але чим довше триватиме війна, тим важче буде утримувати війська.

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"Війну не виграти зброєю минулого покоління"

Залужний констатував, що його сподівання на те, що Росію можна буде зупинити, знекровивши її війська важкими втратами, виявилися марними. "Це була моя помилка. Росія втратила щонайменше 150 тисяч загиблих. У будь-якій іншій країні такі втрати зупинили б війну", - зауважив він.

Затримка з поставками західної зброї, хоч і спричиняє розчарування, не є головною причиною скрутного становища України, продовжив український генерал. "Важливо розуміти, що цю війну не можна виграти зброєю минулого покоління і застарілими методами, - наполягає Залужний. - Вони неминуче призведуть до затягування часу і, як наслідок, до поразки".

За його словами, нинішній технологічний рівень вводить в ступор і Україну, і агресорку Росію, що лише підтвердив досвід поїздки Залужного на лінію фронту в Авдіївці, де Росія нещодавно просунулася на кілька сотень метрів за кілька тижнів, перекинувши туди дві свої армії.

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"На екранах наших моніторів того дня, коли я був там, ми бачили 140 російських машин, які згоріли у вогні протягом чотирьох годин після того, як потрапили в зону досяжності нашої артилерії. Тих, хто втікав, переслідували FPV-дрони, дистанційно керовані і з вибуховими зарядами, які їхні оператори просто врізали у ворога", - розповів генерал та додав, що така сама ситуація спіткає українських захисників під час наступу.

"Простий факт полягає в тому, що ми бачимо все, що робить ворог, а він бачить все, що робимо ми. Для того, щоб вийти з цього глухого кута, нам потрібно щось нове, на кшталт пороху, який винайшли китайці і яким ми досі вбиваємо один одного", - зауважив головнокомандувач ЗСУ.

Вирішальна роль - за технологіями

Він переконаний, що вирішальну роль у подальшому розвитку війни відіграватимуть технології. "Нам потрібно шукати цей вихід, нам потрібно винайти цей порох, швидко його освоїти і використати для якнайшвидшої перемоги. Тому що рано чи пізно ми зіткнемося з тим, що у нас просто не вистачить людей, щоб воювати", - попередив генерал.

Водночас Залужний зізнається, що немає жодних ознак того, що невдовзі може відбутися революційний технологічний прорив, чи то в сфері безпілотників, чи то в сфері радіоелектронної боротьби. Тим не менш, він наполягає на тому, що Україна не має іншого вибору, окрім як утримувати ініціативу, продовжуючи наступати, навіть якщо вона просувається лише на кілька метрів на день.

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