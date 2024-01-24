Падіння літака Іл-76 та українські полонені: що відомо

Під Бєлгородом впав військовий літак Іл-76. Російська сторона стверджує, що його збили ЗСУ, а на ньому були українські військовополонені. В Україні цю інформацію не підтверджують, але й не спростовують.

У Корочанському районі Бєлгородської області Росії у середу, 24 січня, впав російський військовий літак Іл-76. Спершу про це повідомили російські ЗМІ, згодом інформацію підтвердила пресслужба міністерства оборони РФ. Там повідомили, що на борту літака начебто перебували 65 полонених українських військових, яких перевозили в Бєлгородську область для обміну на російських військовополонених в Україні. Згідно з повідомленням міноборони РФ, на борту також перебували шість членів екіпажу і троє супровідників. Екіпаж та всі пасажири літака, за цими даними, загинули.

У Москві повідомляють, що обмін полоненими начебто мав відбутися у другій половині дня середи у пункті пропуску Колотилівка на кордоні з Сумською областю. При цьому, як цитує російське державне інформагентство "РИА Новости", голова оборонного комітету Держдуми РФ Андрій Картапалов заявив, що за Іл-76 нібито слідував ще один літак з 80 полоненими на борту, який "встигли розвернути".

Хто збив літак: версія Москви

Як стверджує міноборони РФ, літак був збитий Збройними силами України (ЗСУ) з метою "звинуватити Росію у знищенні українських військових". Коментувати цю версію активно взялися провладні російські ЗМІ та блогери. Головна редакторка російського державного телеканалу RT Маргарита Симоньян навіть опублікувала список українських військовополонених, які начебто перебували на борту літака. Згодом на сайті проєкту Wartears, що збирає дані про полонених, знайшли в опублікованому Симоньян списку військового, якого вже обміняли раніше.

На місці падіння літака Іл-76 у Бєлгородській області РФ Фото: Pavel Kolyadin/TASS/dpa/picture alliance

Кремль катастрофу літака прокоментував через добу. За словами прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова, військові надали Путіну загальну інформацію у зв'язку з катастрофою військово-транспортного Іл-76 під Бєлгородом. "Спочатку все-таки повинні військові сказати, що сталося, і це можуть сказати тільки наші військові, це їхня прерогатива. Вони дали загалом інформацію, - заявив він журналістам у четвер, 25 січня. - Поки незрозуміло до кінця, що сталося, тільки вчора слідчі почали вивчати рештки літака". Водночас він назвав "жахливим актом" катастрофу Іл-76 під Бєлгородом і не зміг сказати, як це позначиться на обміні полоненими між Росією та Україною, зазначає російська інформагенція "Інтерфакс".

Але ще в 24 січня колишній президент РФ, а нині заступник голови Радбезу Дмитро Медведєв у своєму каналі в Telegram назвав ситуацію з інцидентом із Іл-76 "результатом внутрішньополітичної боротьби" еліт в Україні. Тоді як Андрій Картаполов заявив, що обміни між Росією і Україною, "схоже, буде поставлено на паузу".

Версія Києва: Можливі інформаційні спецоперації

В Україні про інцидент першими написали українські видання "Українська правда" (УП) і державна новинна агенція "Укрінформ". У їхніх повідомленнях із посиланнями на власні джерела в ЗСУ зазначалося, що російський літак перевозив ракети до комплексів С-300, якими останнім часом війська РФ активно обстрілюють Харків і Харківську область з території Бєлгородщини. Спершу УП з посиланням на джерело в Силах оборони написала, що збиття літака - це робота ЗСУ, однак пізніше повідомила, що інше джерело видання не підтвердило цю інформацію.

Українські посадовці тривалий час ніяк не коментували падіння літака. Пізніше український омбудсмен Дмитро Лубінець і Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у Telegram повідомили, що перевіряють російську інформацію про військовополонених на борту літака. "Наголошуємо, що ворог активно здійснює інформаційні спецоперації, спрямовані проти України, які мають на меті дестабілізацію українського суспільства", - зауважили у штабі.

ГУР: Обмін не відбувся через сплановані та навмисні дії РФ

Згодом Головне управління розвідки (ГУР) міноборони України повідомило, що на 24 січня дійсно планувався обмін полоненими між Україною та РФ, але він не відбувся. "За твердженням російської сторони, це сталося внаслідок збиття російського літака Іл-76, який буцімто перевозив наших полонених. Наразі Україна не володіє достовірною та вичерпною інформацією з приводу того, хто саме перебував на борту літака та в якій кількості", - ідеться в заяві ГУР.

Там стверджують, що росіяни не поставили українську сторону до відома про необхідність забезпечення безпеки повітряного простору в ділянці міста Бєлгород у визначений період часу, як неодноразово робилось в минулому, а також не поінформували про транспорт, маршрути та форми доставки полонених. "Це може свідчити про навмисні дії Росії, спрямовані на створення загрози життю та безпеці полонених. Посадка транспортного літака у 30-кілометровій зоні ведення бойових дій не може бути безпечною і, у будь-якому разі, має обговорюватися обома сторонами, адже в іншому випадку це наражає на небезпеку весь процес обміну", - кажуть у ГУР.

Генштаб ЗСУ: Вживаємо всіх заходів для захисту України

Генштаб ЗСУ також оприлюднив свою заяву, в якій російський літак ІЛ-76 не згадується, а лише зазначено, що українські військові вживають заходів для припинення регулярних російських ударів по Харківщині.

"Задля зменшення саме ракетної загрози Збройні сили України не тільки контролюють повітряний простір, а й детально відстежують точки запусків ракет та логістику їх постачання, особливо з застосуванням засобів військово-транспортної авіації", - говориться в повідомленні.

У Генштабі зазначають, що інтенсивність обстрілів з боку РФ пов'язана зі зростанням кількості військово-транспортних літаків, що протягом останнього часу направлялися до аеродрому Бєлгорода. "З урахуванням цього Збройні сили України будуть і надалі вживати заходів зі знищення засобів доставки, контролю за повітряним простором для знищення терористичної загрози, у тому числі на Бєлгородсько-Харківському напрямку", - сказано в повідомленні.

Служба безпеки України (СБУ) відкрила кримінальне провадження за статтею про порушення законів та звичаїв війни у зв'язку з аварією військово-транспортного літака Іл-76 у Бєлгородській області, повідомила 25 січня агенція "РБК-Україна" з посиланням на коментар відомства для ЗМІ. Зараз спецслужба здійснює "комплекс заходів" для з'ясування всіх обставин падіння літака, уточнює агенція. Офіційно СБУ падіння літака Іл-76 у Бєлгородській області не коментувала.

Журналісти-розслідувачі мають свою версію

Водночас низка ЗМІ поширили зовсім іншу версію інциденту. Російські видання "Медиазона" і "Важные истории", а також український OSINT-аналітик "Скринька Пандори" повідомили, що російський літак начебто летів у напрямку від кордону з Україною, а не до нього. Цього висновку вони дійшли, проаналізувавши кадри падіння літака, поширені в мережі.

Водночас провладні російські ЗМІ наводять свідчення численних свідків катастрофи літака Іл-76 у селі Яблоново, які кажуть, що бачили, як палаючий літак змінив курс, щоб піти вбік від населеного пункту, після чого впав у полі.

За даними "Скриньки Пандори", Іл-76 мав бортовий номер RA-78830, і перед тим, як впасти у Бєлгородській області, він летів через Єгипет, Саудівську Аравію, Червоне море та Іран. Поблизу Сирії він пропав з радарів, після чого знову з'явився в Бєлгороді, відзначається в Telegram-каналі. "Все вказує на те, що він віз зброю зі Сходу. Поки що немає жодних ознак, що там могли бути полонені", - відзначає український ресурс.

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Водночас критичне до влади російське видання "Верстка" з'ясувало, що Іл-76 під номером RA-78830, за даними Flightradar, останній раз подавав сигнал поблизу Кіпру о 10:10 за московським часом, тоді як його падіння відбулося о 11:15 за московським часом. "Борт просто не встиг би подолати відстань від Кіпру до Бєлгородської області за невеликий час. Окрім цього, ймовірно, RA-78830 готовий був приземлитися в Сирії - за останні 15 хвилин передачі сигналу він скинув висоту з 32 тисяч футів до 20,3 тисячі", - зазначає "Верстка".

Жодних офіційних коментарів цих версій немає.

"Очевидно, що росіяни граються із життями українських полонених"

Пізно вночі 24 січня президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні заявив, що Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні обставин катастрофи Іл-76 у Білгородській області. За словами Зеленського, "потрібно встановити всі чіткі факти. Настільки, наскільки це можливо з урахуванням того, що падіння літака сталося на російській території - поза нашим контролем".

Український президент також повідомив, що заслухав доповіді про те, що сталося, від міністра оборони України Рустема Умєрова, головкому ЗСУ Валерія Залужного, глави Генштабу Сергія Шаптали, керівника ГУР Кирила Буданова і глави СБУ Василя Малюка. "Очевидно, що росіяни граються із життями українських полонених, із почуттями рідних та з емоціями нашого суспільства", - сказав Зеленський, не назвавши версій того, з якої причини міг упасти російський літак.

Тим часом на місці падіння літака Іл-76 знайшли мовний і параметричний самописці. Про це повідомляє "РИА Новости" з посиланням на представника екстрених служб РФ. За словами співрозмовника агентства, чорні скриньки перебували у хвостовій частині літака. Їх уже передали слідчим.