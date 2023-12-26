Одномоментної мобілізації 500 тисяч людей не буде - Залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив про потребу армії в мобілізації 500 тисяч людей. Проте цей процес не буде одномоментним - його розіб'ють на етапи.

Сили оборони не потребують одномоментної мобілізації 400 чи 500 тисяч людей. Як передає "Радіо Свобода", про це у вівторок, 26 грудня, під час свого брифінгу заявив головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Валерій Залужний.

"У своєму виступі я б жодним чином не казав би про цифру 400 чи 500 (тисяч мобілізованих - Ред.). Я кажу про загальну потребу. Ця потреба, звісно, розбита на певні періоди. Хтось буде мобілізований у січні, а хтось навіть у грудні", - сказав він.

Поповнення резервів будь-яким способом

Як додає "Українська правда", Залужний також вважає, що Україну влаштує будь-який спосіб мобілізації для поповнення резервів. Так він відповів на запитання, як виглядатиме вручення повісток електронним способом. За його словами, з відповідною пропозицією, передбаченою у законопроєкті про мобілізацію, виступав не генеральний штаб і не Збройні сили України, бо в них немає навіть можливості оцінити, який спосіб краще.

"Ми раді любому способу, який забезпечить нашу потребу в людях. Якщо в результаті використання електронних повісток ми їх отримаємо, це буде дуже добре. Якщо це буде здійснено якимось іншим чином, також це дуже добре. Але і Збройні сили України, і генеральний штаб в цих питаннях перебувають у ролі споживачів", - зазначив він.

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Крім цього, головнокомандувач виступає за те, щоб залишити у законодавстві поняття "придатності" і "непридатності" до військової служби, а від поділу на ступені інвалідності - відмовитися.

"Я вважаю, що на сьогоднішній день оперування ступенем інвалідності, другої групи, третьої групи, воно зараз не є, скажемо так, актуальним. Чому? Тому що вирішує придатність до військової служби не інвалідність, яку має людина, а військово-лікарська комісія¸ яка визначає, чи придатна людина до військової служби, або непридатна", - сказав він.

За словами Залужного, командування ЗСУ погодилось з пропозицією залишити у відповідному законопроєкті два поняття: людина, яка придатна до військової служби і людина, яка непридатна до військової служби.

"Позбавитися такого поняття, як обмежено придатний. І, відповідно, коли ми дамо собі відповідь на ці питання, придатний або непридатний, відповідно, ми зрозуміємо, чи є нам сенс далі оперувати такими поняттями, як інвалід другої групи, або інвалід третьої групи", - сказав Залужний.

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Залужний проти ротації щопівроку

Також головнокомандувач ЗСУ виступив проти ухвалення закону про проведення ротації на фронті, наприклад, кожні пів року, адже для цього необхідно у тому числі збільшити боєкомплект військових у приблизно удвічі. За його словами, ситуація на фронті все ж передусім залежить від дій противника.

“Я не можу прогнозувати, чи буде це шість місяців, п'ять місяців, три місяці. Ситуація буває абсолютно різною, повірте мені. Знову ж таки, якщо люди пропонують кожні шість місяців проводити ротацію, вони мають розуміти тоді, що бойовий комплект військ потрібно збільшувати приблизно хоча б вдвічі. І якраз на виході буде сума, необхідна для того, щоб через пів року замінити цих людей на бойових позиціях”, - зазначив він.

Також Залужний наголосив, що вимагає від командирів на місцях, щоб вони робили все можливе і неможливе для того, щоб здійснювати ротацію у межах підрозділів та військових частин. А законодавчо прописувати строки ротації це - “нереальний обман”.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський на підсумковій пресконференції 19 грудня заявив про те, що військове командування України вважає за необхідне мобілізувати додатково 450-500 тисяч людей до лав Збройних сил України і розробляє комплексний план з цього напрямку.