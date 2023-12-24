Демобілізація можлива лише після війни - Умєров

Демобілізація українських військових стане можливою тільки після війни. Втім міністр оборони Рустем Умєров обіцяє їм "перепочинок або часткове звільнення".

Новий законопроєкт про мобілізацію передбачатиме "перепочинок або часткове звільнення" для українських військовослужбовців, які на сьогодні перебуваються у складі Сил оборони. Їхня демобілізація стане можливою тільки після завершення війни з Росією, пообіцяв в інтерв'ю "Суспільному" міністр оборони Рустем Умєров.

"Слово "демобілізація" ми можемо використовувати тільки після того, як закінчиться війна. Оскільки ворог продовжує бойові дії, ми знайшли рішення, які дадуть можливість людині, яка вже два роки перебуває в периметрі, зрозуміти, які правила будуть для того, щоб вона перепочила або була частково звільнена. Ми працюємо над цим і юридично, і законодавчо, і технічно”, - зазначив міністр.

Умєров обіцяє, зареєструвати законопроєкт після консультацій з парламентом, про те як змінити парадигму "щоб служіння не сприймалося як покарання”.

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Мобілізація в смартфоні

В інтерв'ю міністр оборони визнав, що його підлеглі поки не знайшли технічного рішення щодо виклику військовозобов'язаних до центрів комплектування за допомогою смартфонів. В той же час віце-прем'єр Михайло Федоров в своєму телеграм-каналі вкотре пообіцяв не використовувати застосунок державних послуг "Дія" для розсилання військових повісток.

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