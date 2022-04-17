Росія вважає за потрібне лишити свої війська біля кордонів України - Пєсков

Речник Кремля Дмитро Пєсков в інтерв'ю CNN зазначив, що у РФ більше не можуть терпіти "вторгнення" НАТО в Україну і вважають за необхідне залишити свою військову частину біля її кордону.