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Cable News Network (CNN) - американська телекомпанія.
Американська телекомпанія CNN була заснована 1980 року Тедом Тернером. CNN вважається першим у світі виключно новинним телеканалом. Штаб-квартира CNN розташована в місті Атланта, штат Джорджія (США).
Попри бажання "відсвяткувати якусь перемогу" 9 травня, Путін, схоже, готується в Україні до "великої, затяжної війни в дусі чеченської кампанії", пише CNN із посиланням на американських чиновників і розвідників.