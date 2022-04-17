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CNN

Cable News Network (CNN) - американська телекомпанія.

Американська телекомпанія CNN була заснована 1980 року Тедом Тернером. CNN вважається першим у світі виключно новинним телеканалом. Штаб-квартира CNN розташована в місті Атланта, штат Джорджія (США).

Володимир Зеленський закликає Джо Байдена відвідати Україну

Володимир Зеленський закликає Джо Байдена відвідати Україну 17.04.2022

Володимир Зеленський закликав відвідати Україну президентів США та Франції Джо Байден та Еммануеля Макрона. "Щоб вони побачили все на власні очі", - сказав президент України в інтерв'ю CNN.
США повідомили про успішні випробування гіперзвукової ракети

США повідомили про успішні випробування гіперзвукової ракети 05.04.2022

ВПС США провели випробування гіперзвукової ракети HAWC, за даними CNN, ще в середині березня. Однак про це не повідомлялося досі, щоб не посилювати напруженість у відносинах із Росією, повідомляє телеканал.
CNN: Путін змінив тактику в Україні, щоб відсвяткувати якусь перемогу 9 травня

CNN: Путін змінив тактику в Україні, щоб відсвяткувати якусь перемогу 9 травня 03.04.2022

Попри бажання "відсвяткувати якусь перемогу" 9 травня, Путін, схоже, готується в Україні до "великої, затяжної війни в дусі чеченської кампанії", пише CNN із посиланням на американських чиновників і розвідників.
CNN, BBC, CBS, ABC та Bloomberg припиняють працювати в Росії

CNN, BBC, CBS, ABC та Bloomberg припиняють працювати в Росії 05.03.2022

Внаслідок ухвалення закону про кримінальну відповідальність за поширення "неправдивої інформації про збройні сили РФ", Bloomberg і BBC призупиняють роботу журналістів у Росії. CNN зовсім припиняє мовлення у цій країні.
США відправить ще 3000 десантників до Польщі - ЗМІ

США відправить ще 3000 десантників до Польщі - ЗМІ 12.02.2022

Пентагон направить ще 3000 військових до Польщі, розповіли джерела Reuters та CNN. США перекидає також винищувачі F-16 із Німеччини до Румунії.
Бербок пояснила, чому не зустрілась із Зеленським

Бербок пояснила, чому не зустрілась із Зеленським 08.02.2022

Зміною планів французької сторони пояснила скасування зустрічі з президентом України Зеленським глава МЗС ФРН Анналена Бербок. Водночас CNN називає причинами розбіжності в питаннях надання Києву озброєнь та щодо "ПП-2".
Голова Єврокомісії допустила відключення РФ від SWIFT та санкції проти ПП-2

Голова Єврокомісії допустила відключення РФ від SWIFT та санкції проти ПП-2 28.01.2022

Жоден із варіантів відповіді Заходу на можливу нову агресію Росії проти України не знято з порядку денного, заявила Урсула фон дер Ляйєн в ефірі CNN.
Кулеба: Україна не погодиться з прийнятими за її спиною поступками в бік РФ

Кулеба: Україна не погодиться з прийнятими за її спиною поступками в бік РФ 26.01.2022

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав в інтерв'ю CNN, що Київ не піде на компроміси заради умиротворення президента Росії Володимира Путіна.
США можуть евакуювати родини дипломатів з України вже наступного тижня - CNN

США можуть евакуювати родини дипломатів з України вже наступного тижня - CNN 22.01.2022

За даними джерел CNN, евакуація родин дипломатів з посольства країни в Києві ймовірно розпочнеться вже наступного тижня. Зеленський у розмові з Блінкеном щодо цього нібито назвав такий крок "перебільшенням".

Очільник ЦРУ відвідав Україну через загрозу російського вторгнення - ЗМІ

Очільник ЦРУ відвідав Україну через загрозу російського вторгнення - ЗМІ 18.01.2022

Керівник ЦРУ США Вільям Бернс минулого тижня їздив до Києва. Він зустрівся з президентом України та українською розвідкою, аби обговорити оцінки ризику вторгнення Росії до України, повідомляє CNN.

Росія вважає за потрібне лишити свої війська біля кордонів України - Пєсков

Росія вважає за потрібне лишити свої війська біля кордонів України - Пєсков 16.01.2022

Речник Кремля Дмитро Пєсков в інтерв'ю CNN зазначив, що у РФ більше не можуть терпіти "вторгнення" НАТО в Україну і вважають за необхідне залишити свою військову частину біля її кордону.
ЗМІ: США схвалили виділення додаткових 200 мільйонів доларів для України

ЗМІ: США схвалили виділення додаткових 200 мільйонів доларів для України 11.01.2022

Адміністрація Байдена наприкінці грудня без оголошення схвалила виділення Україні додаткової допомоги у сфері безпеки у розмірі 200 мільйонів доларів, повідомляє CNN.
Україна просить у США зенітно-ракетні комплекси Patriot - CNN

Україна просить у США зенітно-ракетні комплекси Patriot - CNN 18.12.2021

Київ покладає надії на американські зенітно-ракетні комплекси Patriot. Однак США не поспішають їх поставляти через можливу негативну реакцію Росії, пишуть ЗМІ.
США думають над відключенням РФ від SWIFT у разі нападу на Україну - CNN

США думають над відключенням РФ від SWIFT у разі нападу на Україну - CNN 06.12.2021

США розмірковують про потенційні санкції проти Росії у разі нападу на Україну, зокрема над відключенням РФ від банківської платіжної системи SWIFT, пише CNN.
США вивчають можливість поставок Україні зброї через загрозу вторгнення Росії - CNN

США вивчають можливість поставок Україні зброї через загрозу вторгнення Росії - CNN 23.11.2021

Адміністрація Джо Байдена планує відправити в Україну протитанкові ракетні комплекси Javelin, міномети, переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger та закуплені раніше у Росії гелікоптери Мі-17.
Глава ЦРУ їздив до Москви через війська РФ біля України - CNN

Глава ЦРУ їздив до Москви через війська РФ біля України - CNN 06.11.2021

Керівник Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс їздив до Москви, щоб попередити Кремль про те, що США уважно стежать за нарощуванням їхніх військ біля кордону з Україною, повідомляє CNN.
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