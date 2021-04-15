 Держсекретар США Ентоні Блінкен може приїхати до України у травні - CNN | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.04.2021

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Держсекретар США Ентоні Блінкен може приїхати до України у травні - CNN

На тлі переговорів про зустріч Джо Байдена і Володимира Путіна адміністрація президента США готується невдовзі направити держсекретаря Ентоні Блінкена в Україну, повідомляє телеканал CNN.

Державний секретар США Ентоні Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен

Адміністрація президента США Джо Байдена готує візит державного секретаря країни Ентоні Блінкена до України наступного місяця. Про це у понеділок, 26 квітня, повідомив американський телеканал CNN з посиланням на джерело в українському уряді, яке близьке до переговорів, що тривають.

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Як повідомляє телеканал, цей візит може зняти занепокоєння України щодо потенційної зустрічі президента США Джо Байдена та його російського колеги Володимира Путіна влітку.

"Той факт, що адміністрація Байдена направить свого найвищого дипломата в Україну за кілька тижнів до потенційного саміту, дає чіткий сигнал того, що Вашингтон підтримує східноєвропейську державу і цінує її як союзника", - зауважує CNN.

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Також візит Блінкена в Україну стане однією з можливостей обговорити потенційну зустріч Джо Байдена та Володимира Зеленського, поки президент США перебуватиме в Європі цього літа, заявило CNN джерелов українському уряді.

Нагадаємо, держсекретар США уже кілька разів спілкувався зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою з моменту вступу на посаду, в тому числі на початку квітня

Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що підтримує ініціативу зустрічі між Джо Байденом і Володимиром Путіним

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