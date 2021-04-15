Зеленський: Ми наближаємося до наступного засідання "нормандської четвірки"

Президент України Володимир Зеленський вважає можливим проведення невдовзі зустрічі лідерів "нормандської четвірки". "Вважаю, що важливо, ми наближаємося до наступного засідання "нормандської четвірки". Вважаю, що воно можливе", - заявив Зеленський у п'ятницю, 16 квітня, після переговорів з президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі.

Зеленський також повідомив, що 19 квітня відбудеться зустріч зовнішньополітичних радників лідерів "нормандської четвірки" для обговорення низки питань. "Насамперед обговорюватимуться кластери, це те, про що ми говорили декілька місяців тому, що будуть зроблені німецько-французькою стороною кластери, наразі з доповненнями України, розглядається також РФ. Всі чотири країни підготують доповнення до цих кластерів, із чим згодні, з чим - ні", - розповів Зеленський, цитує агенція "Інтерфакс-Україна".

За його словами, це являтиме собою "покрокове виконання мінських угод". Після засідання радників очікується чітке дотримання режиму припинення вогню на Донбасі, додав Зеленський.

10 березня керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів про розгляд в рамках "нормандського формату" плану мирного врегулювання конфлікту на Донбасі. Він уточнив, що цей план на цьому етапі складається з так званих "кластерів", які "можуть стати, в разі їх узгодження, основою для дорожньої карти, яка дійсно б завершилася встановленням миру на Донбасі, поверненням і реінтеграцією окупованих територій в Україну і проведенням місцевих виборів". Утім, у Кремлі згодом запевнили, що нічого не знають про цей план і назвали його "міфом".

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Підтримка вступу України в ЄС

Зеленський також повідомив, що запропонував Еммануелю Макрону підписати декларацію про підтримку вступу України до Європейського Союзу.

"Ми зробили декларацію, яку ми укладаємо з країнами-партнерами, країнами-членами ЄС, в якій та чи інша країна підписує з нами декларацію, в якій вона підтримує Україну у прагненні бути членом ЄС. Скажу вам відверто, що декілька країн вже підписали цю декларацію", - розповів український президент.

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Він також схвально відгукнувся про пропозицію президента США Джо Байдена провести зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним у третій країні. "Я вважаю, що це правильно. Це дуже вчасно, дуже важливо. Мені здається, що це могло б вирішити низку питань, тому що діалог між цими країнами має бути. Тому що іноді, коли такі великі держави не розмовляють, страждають інші. І повірте нам, ми це розуміємо", - зауважив Зеленський.

Останніми тижнями у відносинах між Україною та РФ загострилася криза через ескалацію ситуації на Донбасі та нарощування Росією своєю військової присутності у Криму та поблизу українського кордону. США і європейські країни неодноразово висловлювали стурбованість з приводу переміщення російських військ біля кордону з Україною. За даними Вашингтона, Росія зосередила від 15 до 25 тисяч військовослужбовців в анексованому Криму та поблизу кордону України.