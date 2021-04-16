Зеленський: Україна не піддасться на провокації на Донбасі
Росія очікує від України наступу на Донбасі, але "такого щастя" не отримає, заявив український президент Володимир Зеленський в інтерв'ю французькій газеті Le Figaro.
Володимир Зеленський під час поїздки на Донбас (архівне фото)
Росія намагається залякувати Україну своїми діями на Донбасі та спровокувати її на наступ, але українська сторона буде і надалі утримуватися від такої реакції, заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю французькій газеті Le Figaro, текст якого було оприлюднено на сайті глави держави в п'ятницю, 16 квітня.
"Вони (Росія. - Ред.) точно намагаються показати, що ми повинні боятися, і вони намагаються точно провокувати нас. (...) Ми усі розуміємо - це тиск. Тиск політичний, мілітаризований, психологічний. Чому психологічний? Тому що вони стріляють і чекають, що ми відповідатимемо так само. Мало того, вони "чекають", що ми підемо на сході України в наступ. Але ми не дамо їм "такого щастя", - сказав український президент.
На запитання, чи вважає він, що президент Росії Володимир Путін має намір анексувати Донбас, приєднавши його до РФ, Зеленський відповів: "Мені здається, я знаю, чого він хоче, але я не хотів би його підштовхувати. Бо завжди є надія на 1 відсоток, що він цього не бажає. Або навіть якщо бажає, то не зробить".
Президент України сподівається, що Росія не піде на ескалацію. "Бо, як я вже казав, це буде програш для всіх. І історично насамперед для них. Бо ми - на своїй землі", - наголосив Зеленський.
На запитання, чи є, на його думку, мобілізація Росією військ перевіркою нового президента США Джозефа Байдена, він сказав: "Мені здається, що це якимось чином пов'язано. Я думаю, що всі у світі демонструють свої м'язи".
За словами українського президента, російська сторона напружено реагує на зближення України з НАТО та співпрацю з іншими країнами, будь-які економічні прориви. "Їм не потрібна сильна, незалежна Україна. Ми розуміємо це. Хоча я вважаю, що таке бажання - це їхня слабкість", - сказав Зеленський.
Україна має бути в ЄС і НАТО
Також український президент висловив переконання, що Україна має увійти до складу Європейського Союзу й отримати План дій щодо членства в НАТО (ПДЧ). "Якщо лідери ЄС кажуть, що від України залежить безпекова ситуація в Європі, якщо ми платимо за це жертвами, а вже понад 14 тисяч людей загинули, значить, ми повинні мати якийсь статус. Україна не може почуватися в ЄС та НАТО як у гостях. Ми хочемо бути своїми. Я вважаю, що ми давно це заслужили", - заявив Зеленський.
"Вважаю, що ми повинні бути в Європейському Союзі, маємо отримати ПДЧ. Я завжди говорю, що Україна повинна мати такий статус. Це справедливо. Тоді ми почуватимемося суб'єктами. Тоді громадяни України ніколи не почуватимуться самотніми. Це важливо", - додав він.
Як повідомлялося, 16 квітня канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) приєднається до переговорів президентів Франції та України Еммануеля Макрона та Володимира Зеленського за допомогою відеозв'язку. Як повідомила адміністрація французького президента, лідери Франції, України та Німеччини на переговорах 16 квітня обговорюватимуть ескалацію на сході України та нагромадження російських військ на українсько-російському кордоні.
За даними Єлисейського палацу, Макрон та Зеленський 16 квітня о 13:15 за місцевим часом почнуть у Парижі робочий обід, а потім проведуть переговори з Меркель за допомогою відеозв'язку.
Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі
Перевірка систем озброєння
Поки що артилерійські обстріли по обидва боки російсько-українського кордону відбуваються з тестовою метою. За офіційними даними, війська перевіряють бойову готовність своїх систем озброєння. На відео, оприлюдненому міністерством оборони РФ, видно випал російської самохідної гаубиці.
Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі
Захід висловлює підтримку Україні
Захід запевняє Київ у своїй солідарності. Під час першої телефонної розмови зі своїм українським колегою президент США Джо Байден підтвердив Володимиру Зеленському "непохитну підтримку Сполученими Штатами суверенітету й територіальної цілісності України на тлі агресії Росії, яка триває на Донбасі та в Криму". Схожі заяви пролунали з боку представників НАТО та ЄС.
Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі
Війська стягують до Донбасу
На початку березня Росія почала посилювати свою військову присутність на кордоні з Україною. Москва заявила, що таким чином відповідає на провокації Києва, спрямовані на ескалацію конфлікту на Донбасі. На думку спостерігачів від Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), жодних провокацій не було.
Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі
Американські есмінці вже в Чорному морі
США, НАТО та ЄС пообіцяли Україні підтримку для захисту її територіальної цілісності. 9 квітня з Анкари повідомили, що США вже наприкінці березня оголосили про похід двох військових кораблів через Босфор у Чорне море. На фото - один з двох американських есмінців, котрі пройшли через протоку в напрямку Чорного моря 20 березня.
Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі
Війна, котра триває вже сім років
Конфлікт на Сході України спалахнув на початку 2014 року, коли проросійські сепаратисти взяли під контроль частину Донецької та Луганської областей України. На думку влади в Києві та її західних союзників, Кремль допомагає сепаратистам нелегальними постачаннями зброї та відправленням найманців. Відтоді сторони неодноразово домовлялись про припинення вогню, але домовленості постійно порушувалися.
Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі
Розбомблені й зруйновані
Цей чоловік стоїть на руїнах свого будинку на території самопроголошеної "ДНР". Будинок було зруйновано під час боїв між сепаратистами та українською армією. У них беруть участь солдати, найманці, сепаратисти та бійці воєнізованих підрозділів. Але бої знову й знову зачіпають цивільне населення. Станом на початок 2019 року, за даними ООН, на Донбасі загинуло близько 3300 мирних жителів.
Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі
Сутички й загиблі попри перемир'я
Загалом з 2014 року через бої на Донбасі загинули понад 13 тисяч людей. За даними ОБСЄ, нинішнє припинення вогню, чинне з липня 2020 року, було відносно стійким. Але обстріли знову почастішали. За останні дні було вбито щонайменше вісім солдатів українських військ. Відомо також про загибель п'ятирічного хлопчика в "ДНР", у чому сепаратисти звинувачують Київ. Там свою причетність заперечують.
Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі
Зеленський вручив нагороди українським солдатам
8 квітня президент України Володимир Зеленський побував на Донбасі й спробував на місці розібратися в ситуації, що склалася. Він нагородив українських військових, що відзначилися під час служби на фронті. А 10 квітня Зеленський зустрівся з президентом Туреччини Ердоганом. Українські ЗМІ повідомляють, що також заплановано зустріч Зеленського з президентом Франції Макроном.
Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі
Російське громадянство за спрощеною процедурою
2019 року Росія почала за спрощеною процедурою видавати громадянство жителям "ДНР/ЛНР". За російськими даними, зараз там проживає понад 600 тисяч людей, які мають громадянство РФ. В Москві уже повідомили, що для їхнього захисту РФ застосує всіх необхідних заходів. Речниця президента США заявила, що російська військова присутність на кордоні з Україною зараз найчисленніша з 2014 року.