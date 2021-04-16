Зеленський: Україна не піддасться на провокації на Донбасі

Росія намагається залякувати Україну своїми діями на Донбасі та спровокувати її на наступ, але українська сторона буде і надалі утримуватися від такої реакції, заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю французькій газеті Le Figaro, текст якого було оприлюднено на сайті глави держави в п'ятницю, 16 квітня.

"Вони (Росія. - Ред.) точно намагаються показати, що ми повинні боятися, і вони намагаються точно провокувати нас. (...) Ми усі розуміємо - це тиск. Тиск політичний, мілітаризований, психологічний. Чому психологічний? Тому що вони стріляють і чекають, що ми відповідатимемо так само. Мало того, вони "чекають", що ми підемо на сході України в наступ. Але ми не дамо їм "такого щастя", - сказав український президент.

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На запитання, чи вважає він, що президент Росії Володимир Путін має намір анексувати Донбас, приєднавши його до РФ, Зеленський відповів: "Мені здається, я знаю, чого він хоче, але я не хотів би його підштовхувати. Бо завжди є надія на 1 відсоток, що він цього не бажає. Або навіть якщо бажає, то не зробить".

Президент України сподівається, що Росія не піде на ескалацію. "Бо, як я вже казав, це буде програш для всіх. І історично насамперед для них. Бо ми - на своїй землі", - наголосив Зеленський.

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На запитання, чи є, на його думку, мобілізація Росією військ перевіркою нового президента США Джозефа Байдена, він сказав: "Мені здається, що це якимось чином пов'язано. Я думаю, що всі у світі демонструють свої м'язи".

За словами українського президента, російська сторона напружено реагує на зближення України з НАТО та співпрацю з іншими країнами, будь-які економічні прориви. "Їм не потрібна сильна, незалежна Україна. Ми розуміємо це. Хоча я вважаю, що таке бажання - це їхня слабкість", - сказав Зеленський.

Україна має бути в ЄС і НАТО

Також український президент висловив переконання, що Україна має увійти до складу Європейського Союзу й отримати План дій щодо членства в НАТО (ПДЧ). "Якщо лідери ЄС кажуть, що від України залежить безпекова ситуація в Європі, якщо ми платимо за це жертвами, а вже понад 14 тисяч людей загинули, значить, ми повинні мати якийсь статус. Україна не може почуватися в ЄС та НАТО як у гостях. Ми хочемо бути своїми. Я вважаю, що ми давно це заслужили", - заявив Зеленський.

"Вважаю, що ми повинні бути в Європейському Союзі, маємо отримати ПДЧ. Я завжди говорю, що Україна повинна мати такий статус. Це справедливо. Тоді ми почуватимемося суб'єктами. Тоді громадяни України ніколи не почуватимуться самотніми. Це важливо", - додав він.

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Як повідомлялося, 16 квітня канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) приєднається до переговорів президентів Франції та України Еммануеля Макрона та Володимира Зеленського за допомогою відеозв'язку. Як повідомила адміністрація французького президента, лідери Франції, України та Німеччини на переговорах 16 квітня обговорюватимуть ескалацію на сході України та нагромадження російських військ на українсько-російському кордоні.

За даними Єлисейського палацу, Макрон та Зеленський 16 квітня о 13:15 за місцевим часом почнуть у Парижі робочий обід, а потім проведуть переговори з Меркель за допомогою відеозв'язку.