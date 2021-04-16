Меркель, Макрон і Зеленський обговорять ситуацію на Донбасі

Канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) у п'ятницю, 16 квітня, приєднається до переговорів президентів Франції та України Еммануеля Макрона та Володимира Зеленського за допомогою відеозв'язку. Це підтвердив DW речник німецького уряду.

Про заплановані переговори трьох лідерів повідомив також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. За його словами, це буде абсолютно відверта розмова. "І запевняю вас, що президент України не поступиться жодною принциповою позицією України і не перетне жодної "червоної лінії" нашої країни, захищаючи наші інтереси. А розмовляти з французами необхідно, тому що вони є важливим міжнародним гравцем і учасником нормандського формату, і приєднається пані Меркель до них, яка виступила з дуже чіткою заявою, настільки чіткою, що Росія навіть була змушена спростовувати цю заяву", - сказав міністр увечері у четвер, 15 квітня, в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".

Він зазначив, що Меркель дуже чітко закликала президента РФ Володимира Путіна припинити нарощування збройних сил на кордоні з Україною.

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"Ми готові провести повноцінний саміт нормандської четвірки і говорити з Путіним у цьому форматі безпосередньо, але, на жаль, РФ уникає такого формату", - додав Кулеба.

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Володимир Зеленський назвав майбутні переговори в Парижі важливими. За його словами, головним питанням для обговорення стане ситуація на Донбасі "Поки що в нас такий нормандський формат. Але це важлива, підготовча зустріч до нормандського формату", - заявив український президент увечері 15 квітня.

Ланч у Парижі

Тим часом адміністрація французького президента повідомила, що лідери Франції, України та Німеччини на переговорах 16 квітня обговорюватимуть ескалацію на сході України та нагромадження російських військ на українсько-російському кордоні.

За даними Єлисейського палацу, Макрон та Зеленський у п'ятницю, 16 квітня, о 13:15 за місцевим часом почнуть у Парижі робочий обід, а потім проведуть переговори з Меркель за допомогою відеозв'язку.

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Нагадаємо, що повідомлення про стягування військ РФ почали надходити на початку квітня. 14 квітня американська дипломатка, тимчасова повірена у справах США при ОБСЄ Кортні Острієн на засіданні Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) заявила, що Росія зосередила до 25 тисяч військових в анексованому Криму та поблизу кордону України.

У свою чергу, міністр оборони України Андрій Таран того ж дня під час засідання підкомітету Європарламенту з питань безпеки і оборони заявив, що, за його даними, в Росії є плани довести чисельність військового контингенту біля кордонів України до 110 тисяч військових.

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