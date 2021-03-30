Єрмак закликав США розмістити в Україні зенітно-ракетні комплекси Patriot

Оскільки Україна протистоїть Росії в тому чиcлі й задля інтересів Заходу, американські ЗРК Patriot потрібно розмістити на території України, вважає очільник Офісу президента Андрій Єрмак.
Керівник Офісу президента (ОП) України Андрій Єрмак виступив за розміщення на території України американських зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) Patriot. Про це Єрмак заявив у коментарі виданню Time, опублікованому в понеділок, 12 квітня.
"Україна протистоїть натиску Росії не тільки заради себе, а й заради Заходу", - переконаний Єрмак. "І де США розміщують свої ракети Patriot? Найближчі - у Польщі. А вони повинні бути тут", - додав керівник Офісу президента.
Наприкінці березня Єрмак припустив, що США могли б відігравати активнішу роль у досягненні миру на Донбасі.
Нагадаємо, 6 квітня в розмові з генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнсом Столтенбергом президент України Володимир Зеленський наголосив, що для України у відносинах з Альянсом найбільш актуальним питанням є можливість отримання Плану дії щодо членства (ПДЧ) в НАТО. Міністр оборони України Андрій Таран також заявляв, що першочерговим пріоритетом українського політичного керівництва є отримання ПДЧ в НАТО вже цьогоріч.
13 квітня у Брюсселі відбудеться скликане за ініціативи української сторони позачергове засідання комісії Україна-НАТО. Цього ж дня запланована зустріч міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.
Як повідомлялося, з початку квітня спостерігається значне зростання російської військової присутності на кордоні з Україною. Свою стурбованість щодо цього, а також підтримку суверенітету України висловили, зокрема, ЄС, НАТО, США, Великобританія, Франція й Німеччина. Аналогічну заяву щодо цього зробили також і глави МЗС країн Великої сімки.