Єрмак закликав США розмістити в Україні зенітно-ракетні комплекси Patriot

Керівник Офісу президента (ОП) України Андрій Єрмак виступив за розміщення на території України американських зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) Patriot. Про це Єрмак заявив у коментарі виданню Time, опублікованому в понеділок, 12 квітня.

"Україна протистоїть натиску Росії не тільки заради себе, а й заради Заходу", - переконаний Єрмак. "І де США розміщують свої ракети Patriot? Найближчі - у Польщі. А вони повинні бути тут", - додав керівник Офісу президента.

Наприкінці березня Єрмак припустив, що США могли б відігравати активнішу роль у досягненні миру на Донбасі.

Нагадаємо, 6 квітня в розмові з генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнсом Столтенбергом президент України Володимир Зеленський наголосив, що для України у відносинах з Альянсом найбільш актуальним питанням є можливість отримання Плану дії щодо членства (ПДЧ) в НАТО. Міністр оборони України Андрій Таран також заявляв, що першочерговим пріоритетом українського політичного керівництва є отримання ПДЧ в НАТО вже цьогоріч.

Комісія Україна-НАТО

13 квітня у Брюсселі відбудеться скликане за ініціативи української сторони позачергове засідання комісії Україна-НАТО. Цього ж дня запланована зустріч міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Як повідомлялося, з початку квітня спостерігається значне зростання російської військової присутності на кордоні з Україною. Свою стурбованість щодо цього, а також підтримку суверенітету України висловили, зокрема, ЄС, НАТО, США, Великобританія, Франція й Німеччина. Аналогічну заяву щодо цього зробили також і глави МЗС країн Великої сімки.