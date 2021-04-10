 Таран: ПДЧ НАТО вже цьогоріч - першочерговий пріоритет для України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.04.2021

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Таран: ПДЧ НАТО вже цьогоріч - першочерговий пріоритет для України

Євроатлантична інтеграція зможе гарантувати суверенітет і територіальну цілісність України, вважає міністр оборони України Андрій Таран.

Синьо-жовтий прапор України на тлі логотипу й написів NATO

Андрій Таран вважає євроатлантичні прагнення пріоритетними для України

Міністр оборони України Андрій Таран заявив, що першочерговим пріоритетом українського політичного керівництва є отримання Плану дії щодо членства (ПДЧ) в Північноатлантичному альянсі (НАТО) цьогоріч. Відповідну заяву Тарана поширила в суботу, 10 квітня, пресслужба міністерства. На думку очільника українського міністерства оборони, найбільш переконливим і дієвим механізмом донесення до Москви позиції міжнародної спільноти є "прискорення виконання рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 року щодо нашого членства в Альянсі".

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"Євроатлантична інтеграція є запорукою суверенітету і територіальної цілісності України. Від такого рішення виграють як Україна, так і НАТО", - заявив міністр оборони.

Також урядовець переконаний, що своїми діями Росія намагається продемонструвати, зокрема, провідним державам Заходу готовність до застосування збройної сили щодо України. На думку Тарана, саме це Москва розглядає як засіб досягнення своїх стратегічних цілей, якщо інші засоби будуть неефективними. "Стратегічною метою Російської Федерації щодо України залишається її повернення під свій контроль і зрив нашого євроатлантичного шляху розвитку", - зазначив Таран.

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Так само керівник українського оборонного відомства свідомий того, що збройна агресія Росії проти України можлива "тільки за умови ухвалення відповідного політичного рішення на найвищому рівні в Кремлі".

Таран: Україна - за цивілізований шлях повернення територій

Попри нинішню напруженість Таран наголосив, що Україна "налаштована на цивілізований шлях повернення своїх тимчасово окупованих територій". "Водночас не може бути жодних компромісів у відстоюванні інтересів України", - йдеться в заяві.

Як повідомлялося, раніше віцепрем'єр-міністр України Олексій Резніков запевнив, що Україна не реагуватиме на можливі збройні провокації з боку Росії на Донбасі.

Нагадаємо, 6 квітня президент України Володимир Зеленський у розмові з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергомнаголосив, що для України у відносинах з Альянсом найбільш актуальним питанням є можливість отримання ПДЧ НАТО.

Тим часом у Берліні на такі прагнення України відреагували стримано

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