 Берлін стримано відреагував на прагнення Києва щодо членства в НАТО | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.04.2021

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Новини

Берлін стримано відреагував на прагнення Києва щодо членства в НАТО

Подальші кроки щодо членства України в Альянсі поки не на порядку денному, кажуть в уряді Німеччини, наголошуючи водночас на рішучій підтримці Києва.

В уряді Німеччини запевняють у рішучій підтримці України

В уряді Німеччини запевняють у рішучій підтримці України

Уряд Німеччини стримано відреагував на прагнення Києва якнайшвидше отримати План дій щодо членства (ПДЧ) в Північноатлантичному альянсі (НАТО). Як зазначила у середу, 7 квітня, представниця федерального уряду Ульріке Деммер (Ulrike Demmer), Україна "є дуже цінованим та багаторічним партнером НАТО", а сам Альянс принципово сповідує "політику відкритих дверей", однак "подальші кроки стосовно членства на даний час не стоять на порядку денному", цитує інформагенція AFP.

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Водночас Деммер висловила занепокоєння німецького уряду через загострення у відносинах між Росією та Україною та пересування російських військ у регіоні. "Ми дуже уважно спостерігаємо за ситуацією, особливо за переміщенням російських підрозділів, та закликаємо сторони до стриманості та негайної деескалації", - зазначила Деммер.

Вона також наголосила на підтримці "суверенітету та територіальної цілісності України" з боку Берліна та вказала на заяви НАТО, ЄС та інших країн-партнерів, які висловили занепокоєння через посилення російських військ поблизу кордону з Україною. "Федеральний уряд поділяє цю стурбованість і повідомив про неї також Москву", - зауважила Деммер.

Литва запропонує надати Україні ПДЧ - міністр

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс раніше цього дня заявив, що Вільнюс запропонує союзникам по НАТО надати Україні ПДЧ в Альянсі. "Ми маємо незабаром звернутися до колег із листом, щоб ще раз розглянути можливість надання ПДЧ Україні", - сказав Ландсбергіс на пресконференції 7 квітня, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

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За словами Ландсбергіса, Литва почала погоджувати питання відповідного звернення з іншими державами Балтії. На думку міністра, надання Україні ПДЧ стало б "сильним сигналом для Росії про те, що Україна обирає трансатлантичний напрям, і це отримало відгук серед країн НАТО".

Нагадаємо, напередодні у телефонній розмові з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом президент України Володимир Зеленський зазначив, що для Києва у відносинах з НАТО найбільш актуальним питанням є можливість отримання ПДЧ. За його словами, "НАТО - це єдиний шлях до закінчення війни на Донбасі", а "ПДЧ стане справжнім сигналом для РФ".

Останніми днями у західних столицях неодноразово висловлювали занепокоєння щодо пересування російських військ поблизу кордону з Україною, а також через загострення бойових дій на Донбасі, вимагаючи від Москви пояснень. 

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