НАТО застерігає Росію від подальшої ескалації в Україні

Північноатлантичний альянс (НАТО) застерігає Росію від подальшої ескалації ситуації в Україні на тлі переміщення російських військ біля українського кордону та збільшення кількості порушень угоди про припинення вогню на Донбасі. Про це заявив речник НАТО виданню WELT, яке опублікувало його коментар у вівторок, 6 квітня.

"НАТО продовжуватиме підтримувати суверенітет та територіальну цілісність України. Ми залишаємось пильними і продовжуємо дуже уважно стежити за ситуацією", - сказав речник НАТО.

Він додав, що "дестабілізаційні заходи з боку Росії підривають усі зусилля щодо деескалації напруженості у рамках укладеної за участі ОБСЄ угоди про припинення вогню від 27 липня 2020 року".

За словами представника НАТО, 1 квітня представники Альянсу провели нараду для обміну думками щодо поточної безпекової ситуації на Чорному морі. "Союзники поділяють занепокоєння з приводу широкомасштабної військової діяльності Росії в Україні та навколо неї. Також союзники стурбовані тим, що Росія порушила угоду про припинення вогню від липня 2020 року, що призвело до загибелі чотирьох українських військових", - наводить видання слова речника НАТО.

Напередодні Державний департамент США висловлив стурбованість пересуванням російських військ біля кордонів України та звернувся до Москви за поясненнями.

До цього глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що дуже занепокоєний через переміщення Росією її військ біля кордону з Україною та заявив про непохитну підтримку України з боку ЄС. Як повідомлялося, МЗС Німеччини і Франції також висловили занепокоєння ситуацією на Донбасі та переміщеннями військ Росії на кордоні з Україною.