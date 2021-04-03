У вівторок у Брюсселі відбудеться позачергове засідання комісії Україна-НАТО

На запит України у вівторок, 13 квітня, у Брюсселі відбудеться позачергове засідання комісії Україна-НАТО, повідомило міністерство закордонних справ України 12 квітня. Для участі в заході до Брюсселя відбуде глава МЗС України Дмитро Кулеба.

За даними українського МЗС, під час засідання планується обговорити "загострення Російською Федерацією безпекової ситуації вздовж українсько-російського кордону", а також "дієві шляхи підтримки Північноатлантичним альянсом суверенітету та територіальної цілісності" України.

Також того ж дня відбудеться зустріч Дмитра Кулеби з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Нагадаємо, раніше цього дня міністерство закордонних справ України звинуватило Росію в невиконанні вимоги Віденського документа ОБСЄ щодо заходів зміцнення довіри та безпеки через відмову роз'яснювати причини посилення військової присутності поблизу кордонів України. В українському зовнішньополітичному відомстві розцінили відмову Москви виконувати положення Віденського документа як "чергове підтвердження намірів РФ продовжувати військовий тиск та погрози силою щодо України".

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Як повідомлялося, з початку квітня спостерігається значне зростання російської військової присутності на кордоні з Україною. Свою стурбованість щодо цього, а також підтримку суверенітету України висловили, зокрема, ЄС, НАТО, США, Великобританія, Франція й Німеччина.