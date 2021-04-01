 Берлін наголошує на важливості деескалації на кордоні РФ і України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.04.2021

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Новини

Берлін наголошує на важливості деескалації на кордоні РФ і України

У нинішній ситуації деескалація на кордоні України й РФ має вирішальне значення для того, щоб не поставити під загрозу режим припинення вогню, сказав глава МЗС Гайко Маас у розмові з Дмитром Кулебою.

Дмитро Кулеба і Гайко Маас

Дмитро Кулеба (л.) і Гайко Маас під час зустрічі в Києві, 24 серпня 2020 рок

Офіційний Берлін вважає вкрай необхідною деескалацію на українсько-російському кордоні. На цьому наголосив глава МЗС ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) під час проведеної у п'ятницю, 2 квітня, телефонної розмови між ним і його українським колегою Дмитром Кулебою.

"Ми уважно стежимо за ситуацією на кордоні між Україною і Росією. Ми згодні з Україною в тому, що деескалація зараз має вирішальне значення, щоб не поставити під загрозу припинення вогню", - цитує Мааса пресслужба МЗС ФРН у Twitter. 

 

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Україна віддана політико-дипломатичному шляху

Водночас Дмитро Кулеба заявив, що Україна віддана політико-дипломатичному шляху у врегулюванні конфлікту на Донбасі. "Я висловив подяку Німеччині за підтримку і запевнив у відданості України політико-дипломатичному шляху деокупації українських земель", - написав Кулеба в Twitter.

Нагадаємо, раніше цього дня глава МЗС Великобританії Домінік Рааб теж провів телефонну розмову з Дмитром Кулебою, у якій запевнив у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України.

Раніше у п'ятницю загострення ситуації на Донбасі стало предметом переговорів президента США Джо Байдена та президента України Володимира Зеленського. У телефонній розмові двох лідерів Байден висловив Києву підтримку з боку Вашингтона перед загрозою агресії з боку Росії.

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Напередодні, 1 квітня, Дмитро Кулеба заявив, що нинішня ескалація з боку Російської Федерації на Сході України є системною та наймасштабнішою за останні роки. За даними розвідки міноборони України, Росія завершує підготовку до провокації України на військову відповідь на лінії розмежування на Донбасі. Також у міноборони не виключили спробу просування російських окупаційних військ углиб території України.

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