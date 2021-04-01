Кулеба: Ескалація з боку РФ на Донбасі - наймасштабніша за останні роки

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вказав на системне загострення Росією безпекової ситуації на Донбасі та в Криму. Про це йдеться в поширеній у четвер, 1 квітня, пресслужбою МЗС України заяві міністра.

"Україна та партнери нашої держави констатують системне загострення Росією безпекової ситуації у Донецькій і Луганській областях та в Криму на тлі небажання Російської Федерації підтвердити свою відданість режиму припинення вогню. Нинішня ескалація з боку Російської Федерації є системною та наймасштабнішою за останні роки", - наголосив Кулеба, якого цитує пресслужба МЗС України.

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Керівник українського дипломатичного відомства також наголосив, що дії Росії у Донецькій і Луганській областях та в Криму завели ситуацію у глухий кут.

Вихід - тільки дипломатія

Попри це Кулеба переконаний, що вихід з цього глухого кута можливий тільки шляхом дипломатії. Він запевнив, що українська сторона робить все можливе для дипломатичного врегулювання ситуації, що склалася. "Україна разом із Німеччиною та Францією, як посередниками у "нормандському форматі", роблять усе можливе, щоб спонукати Росію до конструктивного переговорного процесу. Інші наші партнери, зокрема США, Канада, Великобританія, НАТО, також виступають за продовження Росією переговорів", - запевнив Кулеба.

"Яку б дезінформацію не поширювала Росія, запевняю: Україна надаватиме пріоритет політико-дипломатичним шляхам врегулювання, адже мир та життя людей є фундаментальною цінністю для нашої держави", - пообіцяв урядовець.

Кулеба наголосив, що Москва має припинити військове нагнітання та негайно і беззастережно підтвердити свою прихильність політико-дипломатичному врегулюванню та режиму припинення вогню.

Нагадаємо, раніше цього дня в міноборони України повідомили, що Росія готується до широкомасштабних провокацій українських збройних сил у зоні конфлікту на Донбасі. Раніше в Києві вказували на нарощування російської військової присутності на Донбасі. У Кремлі заявили натомість, що мають право пересувати свої війська на території своєї країни й укотре запевнили, що російські військові на Донбасі не воюють, а сам конфлікт - внутрішньоукраїнський.

Водночас президент України Володимир Зеленський переконаний, що нинішньою "грою м'язами" Росія намагається посилити тиск на переговорний процес. Попри це Зеленський воліє й надалі вести переговори задля врегулювання ситуації на Донбасі.

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