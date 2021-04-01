 Кулеба: Ескалація з боку РФ на Донбасі - наймасштабніша за останні роки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.04.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Кулеба: Ескалація з боку РФ на Донбасі - наймасштабніша за останні роки

Нині спостерігається системне загострення Росією безпекової ситуації на Донбасі та в Криму, а теперішня ескалація - наймасштабніша за останні роки, вважає глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Дмитро Кулеба

Дмитро Кулеба (архівне фото)

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вказав на системне загострення Росією безпекової ситуації на Донбасі та в Криму. Про це йдеться в поширеній у четвер, 1 квітня, пресслужбою МЗС України заяві міністра.

"Україна та партнери нашої держави констатують системне загострення Росією безпекової ситуації у Донецькій і Луганській областях та в Криму на тлі небажання Російської Федерації підтвердити свою відданість режиму припинення вогню. Нинішня ескалація з боку Російської Федерації є системною та наймасштабнішою за останні роки", - наголосив Кулеба, якого цитує пресслужба МЗС України.

Читайте також: Кулеба та Блінкен обговорили загострення на Донбасі

Керівник українського дипломатичного відомства також наголосив, що дії Росії у Донецькій і Луганській областях та в Криму завели ситуацію у глухий кут.

Вихід - тільки дипломатія

Попри це Кулеба переконаний, що вихід з цього глухого кута можливий тільки шляхом дипломатії. Він запевнив, що українська сторона робить все можливе для дипломатичного врегулювання ситуації, що склалася. "Україна разом із Німеччиною та Францією, як посередниками у "нормандському форматі", роблять усе можливе, щоб спонукати Росію до конструктивного переговорного процесу. Інші наші партнери, зокрема США, Канада, Великобританія, НАТО, також виступають за продовження Росією переговорів", - запевнив Кулеба.

"Яку б дезінформацію не поширювала Росія, запевняю: Україна надаватиме пріоритет політико-дипломатичним шляхам врегулювання, адже мир та життя людей є фундаментальною цінністю для нашої держави", - пообіцяв урядовець.

Кулеба наголосив, що Москва має припинити військове нагнітання та негайно і беззастережно підтвердити свою прихильність політико-дипломатичному врегулюванню та режиму припинення вогню.

Нагадаємо, раніше цього дня в міноборони України повідомили, що Росія готується до широкомасштабних провокацій українських збройних сил у зоні конфлікту на Донбасі. Раніше в Києві вказували на нарощування російської військової присутності на Донбасі. У Кремлі заявили натомість, що мають право пересувати свої війська на території своєї країни й укотре запевнили, що російські військові на Донбасі не воюють, а сам конфлікт - внутрішньоукраїнський. 

Водночас президент України Володимир Зеленський переконаний, що нинішньою "грою м'язами" Росія намагається посилити тиск на переговорний процес. Попри це Зеленський воліє й надалі вести переговори задля врегулювання ситуації на Донбасі.

Читайте також:  Лавров пригрозив "руйнуванням України" у разі загострення на Донбасі

  • Широкине на Донбасі на березі Азовського моря

    Курорт-привид на Азовському морі: cьомий рік війни у Широкиному

    Останній наступ

    Штурм Широкиного почався 10 лютого 2015 року - за два тижні після обстрілу Маріуполя бойовиками "ДНР", під час якого загинули десятки цивільних. Силам АТО вдалось відсунути лінію фронту на кілька кілометрів східніше Маріуполя - від лютого 2016 року Широкине повністю контролюється українськими військовими. Бої за Широкине стали останньою значною наступальною операцією українських сил за час війни.

  • Широкине на Донбасі

    Курорт-привид на Азовському морі: cьомий рік війни у Широкиному

    За роки війни - десятки загиблих

    За інформацією "Східноукраїнського центру громадських ініціатив", у Широкиному загинули 12 місцевих мешканців, 24 зазнали поранень - це ті, чиї імена вдалося встановити. Крім того, за даними правозахисної організації, за роки війни у селищі полягли щонайменше 58 українських військових.

  • Широкине на Донбасі

    Курорт-привид на Азовському морі: cьомий рік війни у Широкиному

    Підконтрольне, але закрите

    До війни у Широкиному мешкали близько 1800 людей, а влітку щороку відпочивали кілька тисяч туристів. Нині туристична інфраструктура вщент зруйнована, а останні мешканці залишили селище у червні 2015 року. Сьогодні більшість широкинців мешкає у сусідньому Маріуполі, а Широкине закрите для цивільних.

  • У Широкиному на Донбасі живуть лише військові

    Курорт-привид на Азовському морі: cьомий рік війни у Широкиному

    Військові - єдині мешканці селища

    Нині у Широкиному мешкають лише військові. У 2015 році велись розмови про демілітаризацію селища. Утім, після протестів мешканців Маріуполя від цієї ідеї відмовились.

  • Пляж у Широкиному на Донбасі

    Курорт-привид на Азовському морі: cьомий рік війни у Широкиному

    Укріплений пляж

    На колись заповненому відпочивальниками пляжі - бетонні укріплення проти десанту противника. Нині в морі, яке знало сміх і забави дітей, ніхто не купається. Військові кажуть, що тут вони у зоні видимості сепаратистів.

  • Колись це була школа у Широкиному

    Курорт-привид на Азовському морі: cьомий рік війни у Широкиному

    Відбудові не підлягає

    На світлині - широкинська школа. Більшість будинків у селищі під час боїв були зруйновані або пошкоджені. Колишній керівник військово-цивільної адміністрації Донецької області Павло Жебрівський ще у 2015 році заявив, що селище відновленню не підлягає - простіше побудувати заново.

  • Будівля школи у Широкиному відновленню не підлягає

    Курорт-привид на Азовському морі: cьомий рік війни у Широкиному

    Всередині школи

    До війни у широкинській школі навчались близько 130 дітей. У понівечених уламками класних кімнатах досі розкидані підручники, зошити і журнали.

  • Міна, яка досі не вибухунула. Широкине

    Курорт-привид на Азовському морі: cьомий рік війни у Широкиному

    Небезпека - на кожному кроці

    На світлині - 82-міліметрова міна, що застрягла в асфальті і не вибухнула. Через тотальну замінованість сенсу ставити попереджувальні таблички просто немає. "Один рік війни - п'ять років розмінування, - каже військовий, що супроводжує кореспондента DW. - Ось і рахуйте".

  • Храм у Широкиному залишився неушкодженим

    Курорт-привид на Азовському морі: cьомий рік війни у Широкиному

    Церква біля "Шпиля Пушкіна"

    Храм Св. Сергія Радонезького - одна з небагатьох будівель у Широкиному, які не зазнали значних ушкоджень. Пагорб, під яким розташована церква, місцеві називали "Шпиль Пушкіна" - за переказами, російський поет зупинявся тут на шляху до заслання.

  • Тетраподи між Широкиним і Маріуполем

    Курорт-привид на Азовському морі: cьомий рік війни у Широкиному

    Тетраподи на захисті Маріуполя

    Бетонні тетраподи використовуються для будівництва хвилерізів - споруд, що захищають берегову лінію від руйнування. Після початку війни багатотонні конструкції встановили між Широкиним і Маріуполем, щоб перекрити шлях у місто танкам з боку самопроголошених республік.

  • За кілька кілометрів від Широкиного вирує мирне життя - у Маріуполі

    Курорт-привид на Азовському морі: cьомий рік війни у Широкиному

    Між війною і миром - лише кілька кілометрів

    Від Широкиного до східних околиць Маріуполя - по прямій менш ніж десять кілометрів, а до центру - двадцять. У пів мільйонному місті нині вирує мирне життя, а за результатами одного з опитувань Маріуполь навіть увійшов у десятку найкомфортніших міст України - попри близькість до війни і жахливу екологію.

    Автор: Микола Бердник


 

DW.COM

Верховна Рада вимагає від РФ негайно припинити бойові дії на Донбасі

Парламент України підтримав постанову, у якій засудив ескалацію конфлікту на Донбасі.  

У Пентагоні стурбовані через загострення на Донбасі

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США провів телефонні розмови з колегами з України і Росії на тлі останнього загострення на Донбасі та повідомлень про стягнення військ РФ на кордоні з Україною.  

Також за темою

Ukraine Außenminister Dmytro Kuleba

Кулеба та Блінкен обговорили загострення на Донбасі 01.04.2021

Глава МЗС України Дмитро Кулеба і держсекретар США Ентоні Блінкен обговорили загострення ситуації на Донбасі. Блінкен підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України.

Ukraine Fahne OSCE

ОБСЄ продовжила мандат Спеціальної моніторингової місії в Україні на рік 31.03.2021

ОБСЄ продовжила мандат Спеціальної моніторингової місії в Україні до 31 березня 2022 року. У МЗС України привітали це рішення.

Ukraine Covid-19 Impfung für Soldaten

46 країн ООН засудили Росію за агресію в Україні 27.03.2021

Постійні представництва 46 країн світу при ООН засудили продовження Росією дестабілізації ситуації в Україні та особливо її дії в окремих районах Донецької та Луганської областей.

Реклама

Докладно

Зрештою ані комендантська година, ані локдаун самі по собі - не панацея у боротьбі з коронавірусом

Чи справді локдауни ефективні проти пандемії? (відео)

Комендантська година, жорсткий локдаун, м’який локдаун, локдаун вихідного дня... Чи справді дієві такі заходи?  

Як пандемія вплинула на внутрішній туризм в Україні

Як пандемія вплинула на внутрішній туризм в Україні

Через карантинні обмеження українці рідше стали їздити за кордон. Чи підштовхнуло це розвиток внутрішнього туризму?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  