Лондон занепокоєний військовою активністю РФ біля кордону з Україною

Міністр закордонних справ Великобританії Домінік Рааб висловив глибоке занепокоєнняросійською військовою активністю поблизу кордонів України. "Ми глибоко занепокоєні російською військовою активністю, яка загрожує Україні", - заявив Рааб у п'ятницю, 2 квітня, за підсумками телефонних переговорів у цей день зі своїм українською колегою Дмитром Кулебою.

"Я підтвердив підтримку Сполученим Королівством суверенітету та територіальної цілісності України під час дзвінка з Дмитром Кулебою сьогодні", - написав глава МЗС Великобританії у своєму Twitter. Наприкінці допису від додав хештег #CrimeaisUkraine (у пер. з англійської - "Крим це Україна". - Ред.).

Кулеба про нібито проковації, які готує Київ: "Це - повна нісенітниця"

Своєю чергою, як поінформували в МЗС України, під час розмови Кулеба обговорив з Раабом "військову та дезінформаційну ескалацію з боку Росії". "Кулеба поінформував співрозмовника про дії Російської Федерації, яка здійснює не лише військову ескалацію на лінії зіткнення з тимчасово окупованими територіями Донецької та Луганської областей і в Криму, але і відчутну ескалацію дезінформації і російської пропаганди", - йдеться у повідомленні МЗС України.

Кулеба у розмові з Раабом додав, що російська пропаганда не залишає спроб нав'язати дезінформацію про плани України здійснити військові дії або провокації. "Це - повна нісенітниця. Україна ніколи не прагнула і не прагне до ескалації, Україна завжди прагнула і прагне до миру", - додав він.

Раніше у п'ятницю загострення ситуації на Донбасі стало предметом переговорів президента США Джо Байдена та президента України Володимира Зеленського. У телефонній розмові двох лідерів Байден висловив Києву підтримку з боку Вашингтона перед загрозою агресії з боку Росії.

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Напередодні, 1 квітня, Дмитро Кулеба заявив, що нинішня ескалація з боку Російської Федерації на Сході України є системною та наймасштабнішою за останні роки. За даними розвідки міноборони України, Росія завершує підготовку до провокації України на військову відповідь на лінії розмежування на Донбасі. Також у міноборони не виключили спробу просування російських окупаційних військ углиб території України.