Кулеба та Блінкен обговорили загострення на Донбасі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у середу, 31 березня, ініціював телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. "Міністр поінформував співрозмовника про системне загострення Росією безпекової ситуації на лінії розмежування із тимчасово окупованими територіями Донецької та Луганської областей та в Криму на тлі небажання Російської Федерації підтвердити свою відданість режиму припинення вогню", - повідомила пресслужба МЗС України і додала, що сторони обговорили конкретні напрями посилення взаємодії у політичній та безпековій сферах.

Зокрема, Дмитро Кулеба приділив окрему увагу подіям на лінії зіткнення 26 березня, коли проросійські бойовики вбили чотирьох українських військових.

У свою чергу, Блінкен висловив занепокоєння через ситуацію на Сході України та співчуття з приводу недавньої загибелі чотирьох українських солдатів, поінформувала пресслужба Держдепартаменту США.

Держсекретар США підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах тривалої агресії Росії на Донбасі та в Криму.

Крім того, Блінкен підкреслив важливість просування верховенства права та економічних реформ для зміцнення демократичних інституцій України та подальшої її євроатлантичної інтеграції.

Також політики обговорили зусилля щодо протидії пандемії COVID-19 та просування спільних інтересів у боротьбі з наслідками зміни клімату.

Як повідомлялося, українська делегація в Тристоронній контактній групі (ТКГ) щодо врегулювання конфлікту на Донбасі заявила в середу, 31 березня, про відмову представників російської делегації в ТКГ підтримати пропозиції щодо відданості та необхідності дотримання повного та всеосяжного збереження режиму припинення вогню на Донбасі.

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