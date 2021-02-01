Кулеба поговорив з Блінкеном про стратегічне партнерство України та США

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та державний секретар США Ентоні Блінкен у понеділок, 1 лютого, ввечері провели першу телефонну розмову. Про це йдеться в повідомленні представника Державного департаменту США Неда Прайса.

"Державний секретар підкреслив сильну двопартійну підтримку України. Він пообіцяв, що США продовжать надавати активну економічну та військову допомогу Україні", - зазначається у повідомленні. Також, за словами представника держдепу, Блінкен підкреслив важливість збереження Україною прогресу у боротьбі з корупцією і реалізації верховенства права та економічних реформ".

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Кулеба каже про нові амбіції

Про бесіду повідомив й очільник українського МЗС. У Twitter він написав, що у розмові з Блінкеном сторони підтвердили важливість стратегічного партнерства між Україною та США і домовилися зробити його більш амбітним. "У наших відносинах починається новий день. Я вдячний США за непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України", - додав Кулеба.

Пізніше в ефір програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV він заявив, що це була його перша розмова з Блінкеном. При цьому, мовляв, Блінкен заявив Кулебі, що хотів поговорити з Україною однією з перших. І хоча бесіда планувалася ще на минулому тижні, вона не відбулася з технічних причин, додав Кулеба.

США можуть бути активнішими у врегулюванні на Донбасі

При цьому, за словами міністра закордонних справ, є всі підстави очікувати, що США будуть ще активніше підтримувати Україну у спробах врегулювати конфлікт на Донбасі. "Але в якому форматі це буде відбуватися - це вже питання переговорів", - додав він.

Кулеба підкреслив, що питання про участь США у нормандському форматі може бути вирішене лише консенсусом і він не може бути розширеним "за бажанням лише окремих учасників". Також міністр додав, що поки жодних офіційних переговорів про надання Україні особливого статусу союзника США за межами НАТО не ведеться. "В України є чітка мета, і ця мета - повноцінне членство у НАТО", - пояснив він.