 Зеленський до Байдена: Пане президенте, чому ми досі не в НАТО? | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.02.2021

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Новини

Зеленський до Байдена: Пане президенте, чому ми досі не в НАТО?

В інтерв'ю виданню Axios український президент Володимир Зеленський назвав членство України в НАТО одним з найважливіших питань безпеки, що могло упередити "ескалацію" на Донбасі.

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський (фото з архіву)

Президент України Володимир Зеленський звернувся до нового глави Білого дому Джо Байдена з проханням допомогти в боротьбі з агресією Російської Федерації, назвавши членство в НАТО одним із найважливіших питань безпеки. Про це він заявив у інтерв'ю американському виданню Axios, яке транслювалося на онлайн-платформі HBO в неділю, 31 січня.

Під час розмови Зеленський зазначив, що на Сході України триває війна, а Крим анексовано Росією. "Тож я хотів би, щоб США і зокрема президент Байден, який дуже знайомий з Україною, допомогли нам вийти з цієї по-справжньому трагічної ситуації", - зазначив Зеленський.

Водночас він наголосив на важливості членства України у НАТО. "Це одне з найважливіших питань безпеки - тієї самої безпеки, про яку говорить президент Байден. В такому разі в мене є дуже просте питання: пане президенте, чому ми досі не в НАТО?" - додав глава України. За його словами, якби Київ був членом Альянсу, ескалації на Донбасі не відбулося.

Читайте також: Джо Байден - як зміниться політика США щодо України за нового президента

Зеленський готовий співпрацювати щодо Джуліані

На питання щодо того, чи готовий президент України співпрацювати чи сприяти розслідуванню проти особистого адвоката Трампа Руді Джуліані через його можливі зв'язки з російськими агентами в Україні, Зеленський відповів, що готовий до цього. "Наша позиція дуже правильна і продуктивна: ми готові допомагати Сполученим Штатам дізнатися правду", - зазначив він.

Так само президент України погодився сприяти федеральному розслідуванню проти Гантера Байдена і його справ в Україні, якщо в Офіс президента надійде відповідне прохання. Зеленський зазначив, що кримінальні органи будь-яких держав можуть співпрацювати. "Я вважаю, що це нормально", - додав Зеленський.

Зеленський не віддасть "Мотор Січ" Китаю

На запитання про те, чи вважає він Китай головною геополітичною загрозою на тлі того, що таку думку зараз поділяє більшість у Вашингтоні, президент України заперечив: "Я не можу із цим погодитися, тому що в Україні ми цього не відчуваємо".

Зеленський додав, що, крім американського бізнесу, в країни так само представлений і бізнес з Китаю. І, на його думку, незважаючи на національну приналежність, якщо бізнес та країна, з якої він походить, поважають народ та кордони України, вони можуть бути представлені в Україні.

Водночас в інтерв'ю Зеленський уперше прямо заявив, що не дозволить Китаю чи іншій країні придбати контрольний пакет акції компанії "Мотор Січ". Наразі компанії Beijing Skyrizon належить 10 відсотків акцій підприємства, однак вона намагається збільшити свою частку у структурі власності "Мотор Січі". Це, своєю чергою, викликало занепокоєння попередньої адміністрації США. У січні міністерство торгівлі США запровадило санкції проти компанії Beijing Skyrizon, заявивши, що китайська компанія становить загрозу національній безпеці США.

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