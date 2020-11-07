 Байден готовий долучитися до вирішення української кризи | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.11.2020

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Новини

Байден готовий долучитися до вирішення української кризи

Джо Байден під час розмов з низкою європейських лідерів висловив готовність долучитися до пошуків вирішення конфлікту в Україні.

Джо Байден під час виступу у Делавері

Джо Байден під час виступу у Делавері

Переможець президентських виборів у США Джо Байден у вівторок, 10 листопада, під час телефонних розмов з низкою європейських лідерів висловив готовність разом з ними шукати вирішення української кризи.

За повідомленням штабу Байдена, той торкнувся цієї теми під час розмов з президентом Франції Еммануелем Макроном і з прем'єром Великобританії Борисом Джонсоном. Так, Байден висловив Макрону "свою готовність до спільної роботи з вирішення глобальних викликів, які включають в себе розвиток і забезпечення безпеки Африки, конфліктів в Україні, Сирії, а також з іранської ядерної програми".

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Джонсону ж Байден заявив про бажання "працювати разом за такими темами, як Балкани і Україна".

"Америка повернулася"

Свої розмови з європейськими лідерами Байден прокоментував під час виступу з промовою у місті Вілмінгтон, штат Делавер, під час якої він заявив, що запевнив європейців у тому, що США повертаються на світову арену.

"Я дав їм зрозуміти, що Америка повернулася. Ми збираємося повернутися у гру", - заявив Байден.

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Передачу влади ніщо не зупинить

Крім того, Байден під час виступу висловив переконання, що ніщо не зможе зупинити передачу влади в США, навіть той факт, що чинний президент Дональд Трамп не визнав поразку і має намір оскаржувати результати голосування в судах.

Під час своєї промови Байден заявив, що його команда зараз займається питанням формуванням нової адміністрації з тією метою, щоби перебрати на себе керування країною 20 січня 2021 рівня, в день інавгурації, незважаючи ні на що, передає агентство Reuters.

Байден також назвав "ганьбою" той факт, що Трамп відмовився визнавати поразку

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