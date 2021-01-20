 Блінкен виступає за надання Україні оборонного озброєння | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.01.2021

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Блінкен виступає за надання Україні оборонного озброєння

Кандидат на посаду держсекретаря США Ентоні Блінкен підтримує надання Україні оборонного озброєння. Також він заявив, що обраний президент Джо Байден виступає проти "Північного потоку-2".

Кандидат на пост держсекретаря США Ентоні Блінкен

Кандидат на пост держсекретаря США Ентоні Блінкен

Кандидат на посаду держсекретаря США Ентоні Блінкен назвав корисною ініціативою надання Україні оборонного озброєння.

"Я підтримую продовження надання Україні допомоги у вигляді оборонного озброєння вражаючої дії. Також я підтримую програму з тренування військових", - сказав він на слуханнях у Сенаті у вівторок, 19 січня.

Блінкен наголосив, що подібні тренування допомагають Україні протистояти російській агресії, передає інформагентство "Інтерфакс".

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Він зазначив, що тема Росії та вирішення проблем у світі, пов'язаних з РФ, має бути пріоритетом для адміністрації обраного президента США Джо Байдена. Також він висловив підтримку арештованому в Росії опозиціонеру Олексію Навальному і назвав його "голосом мільйонів росіян". Блінкен заявив, що "потрібно, щоб цей голос в Росії почули" і додав, що засуджує "спроби його заглушити".

При цьому Блінкен сказав, що Джо Байден готовий до заходів у відповідь у разі "ворожих дій Росії" в світі. "Обраний президент ясно дав зрозуміти, що подібні дії РФ не повинні залишатися без наслідків", - заявив кандидат на пост держсекретаря.

За його словами, для протистояння Москві у Вашингтона є "інструменти, підготовлені Конгресом: такі як закон CAATSA (Закон "Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій") і "акт Магнітського".

Байден проти "Північного потоку-2"

Ентоні Блінкен також заявив, що Джо Байден виступає проти проєкту газопроводу "Північний потік 2". "Обраний президент згоден, що цей проєкт - погана ідея", - сказав він і додав, що нова адміністрація США хоче продовжувати тиск, щоб не допустити закінчення будівництва газопроводу.

За словами Блінкена, уряд використовуватиме для цього "кожен переконливий інструмент". Це повинно переконати всі країни, включно з Німеччиною, зазначив Блінкен.

При цьому він допустив, що США може не вдатися перешкодити реалізації проєкту. "В ідеальному світі, а наш світ, ймовірно, не є ідеальним, ми б швидко звернулися до наших союзників, щоб переконати їх припинити проєкт. Якщо ж нам не вдасться це зробити, то ми можемо скористатися наявними інструментами, зокрема тими, які ви розробили (санкції - Ред.)", - зазначив Блінкен.

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