Блінкен виступає за надання Україні оборонного озброєння

Кандидат на посаду держсекретаря США Ентоні Блінкен назвав корисною ініціативою надання Україні оборонного озброєння.

"Я підтримую продовження надання Україні допомоги у вигляді оборонного озброєння вражаючої дії. Також я підтримую програму з тренування військових", - сказав він на слуханнях у Сенаті у вівторок, 19 січня.

Блінкен наголосив, що подібні тренування допомагають Україні протистояти російській агресії, передає інформагентство "Інтерфакс".

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Він зазначив, що тема Росії та вирішення проблем у світі, пов'язаних з РФ, має бути пріоритетом для адміністрації обраного президента США Джо Байдена. Також він висловив підтримку арештованому в Росії опозиціонеру Олексію Навальному і назвав його "голосом мільйонів росіян". Блінкен заявив, що "потрібно, щоб цей голос в Росії почули" і додав, що засуджує "спроби його заглушити".

При цьому Блінкен сказав, що Джо Байден готовий до заходів у відповідь у разі "ворожих дій Росії" в світі. "Обраний президент ясно дав зрозуміти, що подібні дії РФ не повинні залишатися без наслідків", - заявив кандидат на пост держсекретаря.

За його словами, для протистояння Москві у Вашингтона є "інструменти, підготовлені Конгресом: такі як закон CAATSA (Закон "Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій") і "акт Магнітського".

Байден проти "Північного потоку-2"

Ентоні Блінкен також заявив, що Джо Байден виступає проти проєкту газопроводу "Північний потік 2". "Обраний президент згоден, що цей проєкт - погана ідея", - сказав він і додав, що нова адміністрація США хоче продовжувати тиск, щоб не допустити закінчення будівництва газопроводу.

За словами Блінкена, уряд використовуватиме для цього "кожен переконливий інструмент". Це повинно переконати всі країни, включно з Німеччиною, зазначив Блінкен.

При цьому він допустив, що США може не вдатися перешкодити реалізації проєкту. "В ідеальному світі, а наш світ, ймовірно, не є ідеальним, ми б швидко звернулися до наших союзників, щоб переконати їх припинити проєкт. Якщо ж нам не вдасться це зробити, то ми можемо скористатися наявними інструментами, зокрема тими, які ви розробили (санкції - Ред.)", - зазначив Блінкен.

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