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CAATSA

CAATSA - американський закон про санкції щодо противників США. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "CAATSA".

CAATSA є абревіатурою англійської назви федерального закону США "Про протидію противникам Америки шляхом санкцій" - Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act. Цей закон було ухвалено 2017 року на тлі агресивних дій Росії відносно України, російської ролі у війні в Сирії, а також після закидів на адресу Кремля щодо втручання у президентські вибори в США в 2016 році. Цей закон дозволяє запровадити додаткові санкції не лише на Росію, але також на Іран та Північну Корею. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Блінкен виступає за надання Україні оборонного озброєння

Блінкен виступає за надання Україні оборонного озброєння 20.01.2021

Кандидат на посаду держсекретаря США Ентоні Блінкен підтримує надання Україні оборонного озброєння. Також він заявив, що обраний президент Джо Байден виступає проти "Північного потоку-2".

Трамп обіцяє ветувати проєкт оборонного бюджету США

Трамп обіцяє ветувати проєкт оборонного бюджету США 13.12.2020

Президент США Дональд Трамп пообіцяв накласти вето на проєкт оборонного бюджету країни, який, серед іншого, передбачає санкції проти "Північного потоку-2".

США посилюють тиск на європейських підрядників Північного потоку - 2

США посилюють тиск на європейських підрядників "Північного потоку - 2" 26.07.2020

Представники США мають намір перешкодити завершенню будівництва газопроводу "Північний потік - 2" і вказали європейським підрядникам на "далекосяжні наслідки" їхніх робіт, пише Welt am Sonntag.
Палата представників США схвалила санкції проти Північного потоку-2

Палата представників США схвалила санкції проти "Північного потоку-2" 21.07.2020

Санкції вводяться в рамках законопроєкту про оборонний бюджет на 2021 рік. Їх ще має схвалити Сенат і підписати президент США Дональд Трамп.
Євросоюз виступив проти санкцій США щодо Північного потоку-2

Євросоюз виступив проти санкцій США щодо "Північного потоку-2" 18.07.2020

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз "не сприймає" санкції США проти компаній, що законно ведуть свої справи, зокрема у випадку Ірану, Куби, а також газопроводів РФ.
Помпео анонсував розширення санкцій США щодо Північного потоку-2

Помпео анонсував розширення санкцій США щодо "Північного потоку-2" 15.07.2020

США введуть додаткові санкції щодо газопроводів "Північний потік-2" та "Турецький потік", повідомив держсекретар Майк Помпео. У Держдепартаменті уточнили, що про негайне запровадження санкцій не йдеться.
Якими будуть нові санкції з пекла, які США готують проти Росії

Якими будуть нові "санкції з пекла", які США готують проти Росії 20.02.2019

Колишній куратор санкційної політики США Деніел Фрід розповів DW про новий законопроект в Конгресі щодо санкцій проти Росії і про те, чому вони не торкнуться "Північного потоку-2".
В Конгресі США підтримали санкції проти Північного потоку-2

В Конгресі США підтримали санкції проти "Північного потоку-2" 12.12.2018

Будівництво газогону є кроком назад у питаннях європейської енергетичної безпеки та інтересів США, визнала Палата представників Конгресу. Там додали, що РФ зацікавлена у зменшенні ролі української системи транзиту газу.
Китай обурений санкціями з боку США

Китай обурений санкціями з боку США 22.09.2018

У Пекіні заявляють, що США не мають права втручатися в співробітництво Китаю з Росією. США покарали китайську фірму за співпрацю з "Рособоронекспортом".
США запровадили санкції проти 33 фізичних та юридичних осіб з РФ

США запровадили санкції проти 33 фізичних та юридичних осіб з РФ 20.09.2018

Понад 30 представників російських силових структур, а також організацій потрапили під нові штрафні заходи США. Раніше Дональд Трамп підписав указ щодо підтримання режиму антиросійських санкцій.
Північний потік-2 і Дамоклів меч санкцій від Трампа

"Північний потік-2" і Дамоклів меч санкцій від Трампа 12.07.2018

Дональд Трамп під час саміту НАТО закинув Німеччині, що вона буде "повністю контролюватись Росією" та стане залежною від російського газу. Для проекту "Північний потік-2" ці закиди не означають нічого доброго.
США готові запровадити санкції проти оточення Путіна - ЗМІ

США готові запровадити санкції проти оточення Путіна - ЗМІ 05.04.2018

США можуть запровадити нові штрафні заходи щодо наближених до президента РФ Володимира Путіна російських олігархів ще цього тижня, повідомляють ЗМІ.