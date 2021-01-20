CAATSA - американський закон про санкції щодо противників США. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "CAATSA".

CAATSA є абревіатурою англійської назви федерального закону США "Про протидію противникам Америки шляхом санкцій" - Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act. Цей закон було ухвалено 2017 року на тлі агресивних дій Росії відносно України, російської ролі у війні в Сирії, а також після закидів на адресу Кремля щодо втручання у президентські вибори в США в 2016 році. Цей закон дозволяє запровадити додаткові санкції не лише на Росію, але також на Іран та Північну Корею. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.