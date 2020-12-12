Трамп обіцяє ветувати проєкт оборонного бюджету США

Президент США Дональд Трамп у неділю, 13 грудня, заявив, що зробить спробу накласти вето на проєкт оборонного бюджету країни. "Найбільшу вигоду з нашого нового оборонного бюджету отримає Китай. Я застосую право вето", - написав він у своєму Twitter.

Раніше обидві палати Конгресу схвалили цей проєкт, причому - переважною більшістю голосів. Це означає, що навіть у випадку вето Трампа конгресмени можуть домогтися схвалення проєкту оборонного бюджету, який передбачає виділення 740,5 мільярдів доларів на фінансування діяльності Пентагону, а також програм у сфері оборони і безпеки по лінії міністерства енергетики США.

Бюджет не дозволяє виводити війська США з Німеччини

Крім всього іншого, законопроєкт не дозволяє здійснити плани президента США Дональда Трампа щодо масштабного виведення американських військових з Німеччини. Відповідно до документа, чисельність військового контингенту в ФРН можна буде скоротити лише за 120 днів після представлення детальної доповіді про наслідки такого кроку.

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Зараз в Німеччині розміщено близько 35 тисяч солдатів і офіцерів армії Сполучених Штатів Америки. Трамп пояснював анонсоване виведення близько 12 тисяч з них передусім недостатніми, на його думку, видатками Німеччини на оборону, які є нижчими від цільового показника НАТО у дві відсотки від ВПП країни.

Які санкції передбачає проєкт оборонного бюджету

Крім того, у законопроєкті містяться положення про посилення американських санкцій проти російських трубопровідних проєктів "Північний потік-2" і "Турецький потік". Зокрема, санкції планується вводити за сприяння продажу, оренди або надання трубоукладальних суден для будівництва газопроводів, надання страхування і перестрахування, а також послуг або приміщень для технічної модернізації суден, пов'язаних з будівництвом газопроводу.

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Крім того, документ відкриває можливість для запровадження санкцій проти Туреччини за придбання російських зенітно-ракетних систем С-400. Зокрема, президенту пропонується протягом 30 днів після підписання закону про оборонні витрати ввести "п'ять або більше санкцій" щодо тих турецьких чиновників, які брали участь у процесі придбання С-400, повідомляє агентство "Інтерфакс". Санкції можуть бути введені відповідно до Закону "Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій" (CAATSA).

Проти чого виступає Трамп

Глава Білого дому неодноразово погрожував накласти вето на проєкт оборонного бюджету через відсутність у ньому положення про відповідальність соціальних мереж за публікації користувачів. Невдоволення у нього викликає й ініціатива з перейменування військових баз і монументів, названих на честь воєначальників-конфедератів.

Також Трамп незадоволений положеннями, які можуть ускладнити процес виведення військ США з Афганістану і ФРН.