Трамп обіцяє ветувати проєкт оборонного бюджету США

Президент США Дональд Трамп у неділю, 13 грудня, заявив, що зробить спробу накласти вето на проєкт оборонного бюджету країни. "Найбільшу вигоду з нашого нового оборонного бюджету отримає Китай. Я застосую право вето", - написав він у своєму Twitter.
Раніше обидві палати Конгресу схвалили цей проєкт, причому - переважною більшістю голосів. Це означає, що навіть у випадку вето Трампа конгресмени можуть домогтися схвалення проєкту оборонного бюджету, який передбачає виділення 740,5 мільярдів доларів на фінансування діяльності Пентагону, а також програм у сфері оборони і безпеки по лінії міністерства енергетики США.
Бюджет не дозволяє виводити війська США з Німеччини
Крім всього іншого, законопроєкт не дозволяє здійснити плани президента США Дональда Трампа щодо масштабного виведення американських військових з Німеччини. Відповідно до документа, чисельність військового контингенту в ФРН можна буде скоротити лише за 120 днів після представлення детальної доповіді про наслідки такого кроку.
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Зараз в Німеччині розміщено близько 35 тисяч солдатів і офіцерів армії Сполучених Штатів Америки. Трамп пояснював анонсоване виведення близько 12 тисяч з них передусім недостатніми, на його думку, видатками Німеччини на оборону, які є нижчими від цільового показника НАТО у дві відсотки від ВПП країни.
Які санкції передбачає проєкт оборонного бюджету
Крім того, у законопроєкті містяться положення про посилення американських санкцій проти російських трубопровідних проєктів "Північний потік-2" і "Турецький потік". Зокрема, санкції планується вводити за сприяння продажу, оренди або надання трубоукладальних суден для будівництва газопроводів, надання страхування і перестрахування, а також послуг або приміщень для технічної модернізації суден, пов'язаних з будівництвом газопроводу.
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Крім того, документ відкриває можливість для запровадження санкцій проти Туреччини за придбання російських зенітно-ракетних систем С-400. Зокрема, президенту пропонується протягом 30 днів після підписання закону про оборонні витрати ввести "п'ять або більше санкцій" щодо тих турецьких чиновників, які брали участь у процесі придбання С-400, повідомляє агентство "Інтерфакс". Санкції можуть бути введені відповідно до Закону "Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій" (CAATSA).
Проти чого виступає Трамп
Глава Білого дому неодноразово погрожував накласти вето на проєкт оборонного бюджету через відсутність у ньому положення про відповідальність соціальних мереж за публікації користувачів. Невдоволення у нього викликає й ініціатива з перейменування військових баз і монументів, названих на честь воєначальників-конфедератів.
Також Трамп незадоволений положеннями, які можуть ускладнити процес виведення військ США з Афганістану і ФРН.
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Коли добудують "Північний потік-2"?
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Україна зберегла газовий транзит
Головна газова подія року сталася 1 січня: почав діяти новий п'ятирічний договір про постачання російського газу в ЄС через Україну. Задля припинення цього транзиту будувалися "Північний потік-2" і "Турецький потік", але план Москви зірвався. "Газпрому" довелося гарантувати Києву прокачування і оплату по збільшеному тарифу 65 мільярдів кубометрів газу в 2020 році і по 40 мільярдів у наступні роки.
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Eugal збитки не загрожують
Поки "Північний потік-2" потужністю 55 мільярдів кубометрів на рік простоює, його продовження на території ФРН до Чехії Eugal потужністю 51 мільярд кубів далі будують. Першу нитку здали в грудні 2019 року, другу прокладуть до кінця 2020 року. "Газпром" вже забронював потужності всього газопроводу і платить незалежно від обсягів прокачування. Для його європейських партнерів це безпрограшний проєкт.
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2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи
"Турецький потік" поки недозавантажений
Замість чотирьох ниток "Турецького потоку" проклали дві потужністю по 15,75 мільярда кубометрів. Їх ввели в дію на церемонії в Стамбулі 8 січня. Одна, що замінила маршрут через Україну, Молдову, Румунію, Болгарію, постачає західну частину Туреччини. Друга 2020 року залишиться напівпорожньою: газогін, здатний прокачувати настільки великі обсяги через Сербію далі в ЄС, в Болгарії ще тільки будують.
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2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи
Азербайджанський газ для Болгарії
Одночасно з "Балканським потоком", як у Софії називають продовження "Турецького потоку", в Болгарії до кінця 2020 року запрацює магістральний газопровід IGB. Його будує болгарсько-грецько-італійська компанія ICGB за підтримки ЄС. Цей інтерконектор з'єднає газотранспортні системи Греції і Болгарії та дозволить отримувати азербайджанський газ з трубопроводу TAP, що знизить залежність від "Газпрому".
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2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи
TAP продовжує TANAP
У 2020 році запрацює Трансадріатичний газопровід TAP потужністю 10 мільярдів кубометрів. Початок його будівництва турецький міністр та грецький прем'єр відзначали 2016 року. Він є продовженням завершеного 2019 року TANAP, яким газ з Азербайджану через Грузію йде на захід Туреччинии. Задача Південного газового коридору TANAP-TAP - забезпечувати пальним Грецію, Албанію та Італію в обхід Росії.
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2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи
EastMed: ізраїльський газ для ЄС
2 січня 2020 року лідери Кіпру, Греції та Ізраїлю дали старт спорудженню найдовшого в світі підводного газопроводу EastMed потужністю 10 мільярдів кубометрів. Він покликаний через п'ять років почати постачання газу з ізраїльських морських родовищ "Левіафан" та "Тамар", а також кипрського "Афродита", через Крит та континентальну Грецію в Італію. А вона для "Газпрому" - другий ринок у ЄС після ФРН.
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2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи
Baltic Pipe: норвезький газ для Польші
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2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи
Фінський ринок газу став конкурентним
У 2020 році почався якісно новий етап на финському газовому ринку: він став конкурентним. Після завершення будівництва (на фото) трубопроводу Balticconnector "Газпром" уже не є єдиним постачальником газу в країну. Новий газопровід поєднав Фінляндію з газотранспортною системою Естонії, а через неї з газосховищами в Латвії та Литві та з литовським терміналом зрідженого природного газу в Клайпеді.
Автор: Андрій Гурков, Олена Губар