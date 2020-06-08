Чого Україні очікувати від Ентоні Блінкена на посаді держсекретаря США

Добре знайомим з Україною буде не лише наступний президент США, але також і ймовірний новий державний секретар. Після інавгурації 20 січня 2021 року Джо Байден висуне на цю посаду Ентоні Блінкена, свого близького соратника з українським корінням. Його затвердження Сенатом оглядачі називають дуже вірогідним. Чого Україні очікувати від Блінкена на посаді держсекретаря?

Погляди Ентоні Блінкена на Україну

Представляючи свою зовнішньополітичну та безпекову команду 24 листопада, Байден сказав: "Вони уособлюють моє глибоке переконання, що Америка тоді є найсильнішою, коли вона працює спільно зі своїми союзниками". А Блінкен додав: "Ми не можемо самостійно вирішити всі проблеми світу. Ми маємо працювати з іншими країнами, нам потрібна їхня співпраця та партнерство".

Оглядачі сходяться на тому, що наголос на співпрацю з союзниками та партнерами буде найбільшою відмінністю зовнішньої політики Байдена і Блінкена від курсу "Америка передусім" поки що чинного президента США Дональда Трампа.

Водночас Блінкен переконаний, що більш активну дипломатію слід доповнювати стримуванням супротивників США. За його словами, "одними словами" переконати президента Росії Володимира Путіна та очільника Китаю Сі Цзіньпіна не вдасться. "Визнання їхніх традиційних імперських "сфер інтересу" лише заохотить їх розширювати (ці сфери. - Ред.) далі та буде зрадою суверенних націй, які потраплять під їхнє панування", - писав Блінкен 2019 року в колонці у The Washington Post.

Він приділяв немалу увагу і окремо Україні. Так, у 2017 році він опублікував у The New York Times колонку з закликом до адміністрації Трампа погодитися на надання Україні летальної зброї. На думку Блінкена, американська протитанкова зброя змусить Путіна замислитися, чи варто піднімати градус ескалації на Донбасі або ж, "ще гірше, захопити ще один шматок країни". Водночас постачання зброї Блінкен розглядав як доповнення до інших заходів, зокрема дипломатії, санкцій проти Росії, підтримки реформ в Україні та тренування її військових.

У підсумку адміністрація Трампа у 2018 році погодила надання Києву протитанкових ракетних комплексів Javelin. В адміністрації ж попередника Трампа, Барака Обами, і Байден, і Блінкен виступали за надання Україні цих ракет, однак Обама не пішов на це.

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Зовнішня політика Блінкена - впроваджувати курс Байдена

Ентоні Блінкен працював заступником держсекретаря з 2015 по 2017 рік, а до цього два роки - заступником радника президента США з нацбезпеки. "Він - надзвичайно добре кваліфікована людина. Він, так би мовити, стовп американського зовнішньополітичного істеблішменту у своєму поколінні та справжній експерт", - зазначає виконавчий директор брюссельського офісу Німецького фонду Маршалла Сполучених Штатів Іан Лессер.

Блінкен є близьким соратником Байдена й вірно впроваджуватиме його зовнішню політику

Водночас ще важливішим експерти називають близькість Блінкена до наступного президента США. У 2002-2008 роках він працював на чільній позиції в апараті комітету з міжнародних відносин Сенату США. Байден тоді ж був або головою цього комітету, або лідером демократичної меншості в ньому. Після того, як Байден став віцепрезидентом США, Блінкен працював його радником з нацбезпеки.

Директор Інституту Кеннана аналітичного центру Вудро Вілсона Метью Роджанскі називає показовим те, що Байден обрав на посаду держсекретаря не кар'єрного дипломата, а свого близького радника, який добре знає, як впроваджувати його погляди. "Джо Байден визначатиме політику. Це буде політика Байдена, і будь-хто, хто не буде сумлінно її впроваджувати, хто, як ми кажемо у Вашингтоні, займатиметься "фрілансом", у того будуть проблеми, побачимо ми це публічно чи ні", - наголошує Роджанскі.

Тому експерт радить дивитися передусім на заяви та погляди наступного президента: "Для самого Байдена з першого дня буде важливим давати сигнали продовження підтримки України". Раніше DW вже повідомляла, що адміністрація Байдена приділятиме у відносинах з Києвом суттєво більше уваги питанням реформ і боротьби з корупцією, ніж нинішня влада у Вашингтоні.

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Роджанскі такої самої думки: "Байден особливо підтримує реформи в Україні, демократичні реформи, антикорупційні реформи. Це все збігається з риторикою уряду України (...) Але реальність дещо складніша. І це те, де Байден або, ймовірніше, люди в його адміністрації стикнуться зі справжнім викликом, а саме як оцінити прогрес України та використати підтримку з боку США, аби спонукати Україну до прогресу".

Якщо ж говорити про питання конфлікту між Росією та Україною, то за Байдена експерти не очікують зміни тієї політики, яка була за Обами та Трампа. "Підтримка здатності України захистити себе залишиться вагомою частиною політики США", - переконаний Роджанскі. Водночас він застерігає від очікувань, що Україна буде одним з топпріоритетів Вашингтона, бо Байден одразу зосередиться на боротьбі з пандемією коронавірусу та відновленням економіки.

Іан Лессер додає, що Блінкен та інші представники адміністрації Байдена провадитимуть жорсткішу лінію щодо Росії, а також будуть більше координувати свою політику щодо України з іншими державами НАТО. Лессер так підсумовує свої очікування від Блінкена на посаді держсекретаря: "Більше НАТО, жорсткіша політика щодо Росії, більше наголосу на інститутах і більше уваги до демократії".

Українське коріння Тоні Блінкена

В Україні одразу звернули увагу на корені Блінкена. Його дід, Моріс Блінкен, народився у Києві в єврейській родині. У 1904 році вони іммігрували до США, за словами самого Ентоні Блінкена, "утікши від погромів у Росії". Батько Моріса, Меїр Блінкен, був поетом. Живучи в Києві, він писав вірші на ідиші.

Співрозмовники DW закликають не переоцінювати походження Блінкена. "Ентоні Блінкен розуміє Україну настільки добре, наскільки чиновник США може розуміти Україну. Це факт, який не залежить від його походження", - зазначає Роджанскі. Він наголошує, що різноманітне етнічне, національне та релігійне коріння - це характерна ознака американського суспільства. І Байден формує таку адміністрацію, яка би відображала це розмаїття.

Експерт визнає: питання про те, як сімейна історія вплине на політику того чи іншого члена адміністрації, є правомірним. "Але варто бути обережним. Ті, хто думав, що через африканське походження Барака Обами його адміністрація займатиметься лише Африкою, очевидно були розчарованими. Давайте не припускати, що через ірландських пращурів Джо Байдена його адміністрація вестиме політику "Ірландія передусім", - зауважує Роджанскі.