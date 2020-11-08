 Байден представив ключових співробітників своєї майбутньої адміністрації | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.11.2020

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Байден представив ключових співробітників своєї майбутньої адміністрації

Джо Байден назвав кандидатів на ключові посади у сферах зовнішньої політики та національної безпеки у своїй майбутній адміністрації. Утім, такі призначення ще мають пройти через Сенат.

Джо Байден під час представлення членів своєї майбутньої адміністрації

Джо Байден під час представлення членів своєї майбутньої адміністрації

Обраний президент США, демократ Джо Байден у вівторок, 24 листопада, назвав кандидатів на ключові посади у сферах зовнішньої політики та національної безпекиу своїй мабутній адміністрації. Він анонсував також відхід у зовнішній політиці США від курсу чинного президента США Дональда Трампа.

"Це - команда, яка відображає той факт, що Америка повертається, знову готова вести світ уперед, а не віддалятися від нього, (...) готова протистояти нашим ворогам та не відмовлятися від наших союзників, готова відстоювати наші цінності", - сказав Байден на заході у місті Вілмінгтоні, цитує агентство новин Reuters. За його словами, ця команда "гарантуватиме безпеку нашій країні та нашому народу".

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Переможець президентських виборів у США зокрема представив кандидатів на посади голови Держдепартаменту, директора Національної розвідки, міністра внутрішньої безпеки.

Держсекретар Ентоні Блінкен

Байден підтвердив, що планує призначити очільником Держдепартаменту Ентоні Блінкена - ексзаступника держсекретаря США. За словами Байдена, Блінкен буде готовий розпочати виконання обов'язків "уже в перший день" роботи його адміністрації.

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Блінкен у 2013-2015 роках був заступником радника з нацбезпеки колишнього президента США Барака Обами, а в 2015-2017 роках - заступником держсекретаря.

Міністр внутрішньої безпеки Алехандро Майоркас

Байден оголосив, що колишній заступник міністра з питань внутрішньої безпеки Алехандро Майоркас обійме в його кабінеті посаду міністра внутрішньої безпеки.

Майоркас може стати першим іммігрантом і латиноамериканцем на посаді міністра внутрішньої безпеки США.

Радник з нацбезпеки Джейк Салліван

Радником із нацбезпеки президента США Байден затвердить Джейка Саллівана - одного з найближчих помічників Гілларі Клінтон, яка була держсекретаркою США в 2009-2013 роках. Салліван, як і Блінкен, був радником Байдена з національної безпеки, коли той був віцепрезидентом США: Блінкен - у 2009-2013 роках, а Салліван - у 2013-2014 роках.

Директорка Національної розвідки Евріл Хейнс

Директором Національної розвідки Байден має намір призначити колишню заступницю радника президента США з національної безпеки Евріл Хейнс - вона обіймала цю посаду з 2015-го по 2017 рік. До цього Хейнс обіймала посаду заступника директора ЦРУ (2013-2015 років). Байден наголосив, що Хейнс може стати першою жінкою в історії на посаді директора Національної розвідки. "З Евріл ми - в більшій безпеці", - заявив Байден.

Інші посади

Джон Керрі, котрий обіймав посаду держсекретаря США в 2013-2017 роках, стане спеціальним уповноваженим президента з питань клімату. За словами Байдена, призначення Керрі демонструє нові "тенденції" США в питаннях клімату.

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Колишня помічниця держсекретаря з питань Африки при Обамі Лінда Томас-Грінфілд стане, за заявою Байдена, постійною представницею США при ООН.

Попри те, що Байден представив членів своєї майбутньої адміністрації, сам цей факт не має офіційного характеру, оскільки такі призначення, відповідно до американського законодавства, повинні пройти через затвердження Сенатом, більшість у якому, за підсумками виборів, може залишитися за республіканцями.

Дивитись відео 05:00

Байден, Зеленський і Путін: як зміниться політика США (09.11.2020)

  • Президент Китаю Сі Цзіньпін

    Хто не привітав Джо Байдена з перемогою на виборах президента США

    Президент Китаю Сі Цзіньпін

    У Пекіні заявили, що утримаються від коментарів щодо результатів виборів у США, доки вони не набудуть офіційного характеру. "Ми взяли до уваги, що пан Байден оголосив про свою перемогу на виборах. Ми розуміємо, що результат президентських виборів у США буде оголошений пізніше, відповідно до законів та процедур США", - сказав речник МЗС Китаю.

  • Президент Росії Володимир Путін

    Хто не привітав Джо Байдена з перемогою на виборах президента США

    Президент Росії Володимир Путін

    Речник Путіна Дмитро Пєсков сказав журналістам, що Кремль утримається від коментування перемоги Байдена, доки тривають судові суперечки та немає офіційних результатів. "Ви бачите, що там очікуються певні юридичні процедури, анонсовані чинним президентом, тому цим ситуація і відрізняється (від 2016 року. - Ред.). Тому ми вважаємо коректним дочекатися все ж офіційного оголошення", - сказав він.

  • Бразильський президент Жаір Болсонару

    Хто не привітав Джо Байдена з перемогою на виборах президента США

    Бразильський президент Жаір Болсонару

    Президент Бразилії, правий популіст Жаір Болсонару раніше казав, що стане першим главою держави в світі, хто привітає з перемогою Дональда Трампа. Але щодо Байдена Болсонару мовчить. "Я думаю, що президент чекає вирішення цієї суперечки щодо сфальсифікованих голосів", - сказав журналістам віцепрезидент Бразилії Амілтон Моуран. За його словами, Болсонару привітає Байдена "в правильний момент".

  • Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор

    Хто не привітав Джо Байдена з перемогою на виборах президента США

    Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор

    Лопес Обрадор сказав, що конституція Мексики забороняє йому вітати переможця виборів у США, поки юридичні суперечки не владнані. "Як президент Мексики може бути суддею та сказати: "Цей кандидат виграв"?" - сказав він на пресконференції. Дослівно він назвав Байдена "можливим новообраним президентам", після чого наголосив на тому, що Мексика ні на чий бік не стає.

  • Лідер КНДР Кім Чен Ин

    Хто не привітав Джо Байдена з перемогою на виборах президента США

    Лідер КНДР Кім Чен Ин

    Кім жодним чином не відреагував на результати голосування в США. Станом на вівторок жодних коментарів щодо виборів від північнокорейських ЗМІ не надходило. Але 2016 року Пхеньян також не коментував перемогу Дональда Трампа відразу після того, як результати стали відомі. Раніше Кім називав Байдена "дурнем із низьким рівнем інтелекту". Байден після цього назвав Кіма "бандитом".

  • Прем'єр Словенії Янез Янша

    Хто не привітав Джо Байдена з перемогою на виборах президента США

    Прем'єр Словенії Янез Янша

    Лідер праворадикальної антимігрантської Словенської демократичної партії, який, не дочекавшись результатів, назвав Трампа переможцем виробів, ще не привітав Джо Байдена. Янша приєднався до звинувачень на адресу Демократичної партії США щодо начебто фальсифікацій на виборах. Але на своїй сторінці в Twitter він написав, що Словенія сподівається на "дружні відносини" з Вашингтоном.

    Автор: Мелісса Соу-Джі Ван Бруннерсум, Данило Білик


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