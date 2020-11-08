Байден представив ключових співробітників своєї майбутньої адміністрації

Обраний президент США, демократ Джо Байден у вівторок, 24 листопада, назвав кандидатів на ключові посади у сферах зовнішньої політики та національної безпекиу своїй мабутній адміністрації. Він анонсував також відхід у зовнішній політиці США від курсу чинного президента США Дональда Трампа.

"Це - команда, яка відображає той факт, що Америка повертається, знову готова вести світ уперед, а не віддалятися від нього, (...) готова протистояти нашим ворогам та не відмовлятися від наших союзників, готова відстоювати наші цінності", - сказав Байден на заході у місті Вілмінгтоні, цитує агентство новин Reuters. За його словами, ця команда "гарантуватиме безпеку нашій країні та нашому народу".

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Переможець президентських виборів у США зокрема представив кандидатів на посади голови Держдепартаменту, директора Національної розвідки, міністра внутрішньої безпеки.

Держсекретар Ентоні Блінкен

Байден підтвердив, що планує призначити очільником Держдепартаменту Ентоні Блінкена - ексзаступника держсекретаря США. За словами Байдена, Блінкен буде готовий розпочати виконання обов'язків "уже в перший день" роботи його адміністрації.

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Блінкен у 2013-2015 роках був заступником радника з нацбезпеки колишнього президента США Барака Обами, а в 2015-2017 роках - заступником держсекретаря.

Міністр внутрішньої безпеки Алехандро Майоркас

Байден оголосив, що колишній заступник міністра з питань внутрішньої безпеки Алехандро Майоркас обійме в його кабінеті посаду міністра внутрішньої безпеки.

Майоркас може стати першим іммігрантом і латиноамериканцем на посаді міністра внутрішньої безпеки США.

Радник з нацбезпеки Джейк Салліван

Радником із нацбезпеки президента США Байден затвердить Джейка Саллівана - одного з найближчих помічників Гілларі Клінтон, яка була держсекретаркою США в 2009-2013 роках. Салліван, як і Блінкен, був радником Байдена з національної безпеки, коли той був віцепрезидентом США: Блінкен - у 2009-2013 роках, а Салліван - у 2013-2014 роках.

Директорка Національної розвідки Евріл Хейнс

Директором Національної розвідки Байден має намір призначити колишню заступницю радника президента США з національної безпеки Евріл Хейнс - вона обіймала цю посаду з 2015-го по 2017 рік. До цього Хейнс обіймала посаду заступника директора ЦРУ (2013-2015 років). Байден наголосив, що Хейнс може стати першою жінкою в історії на посаді директора Національної розвідки. "З Евріл ми - в більшій безпеці", - заявив Байден.

Інші посади

Джон Керрі, котрий обіймав посаду держсекретаря США в 2013-2017 роках, стане спеціальним уповноваженим президента з питань клімату. За словами Байдена, призначення Керрі демонструє нові "тенденції" США в питаннях клімату.

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Колишня помічниця держсекретаря з питань Африки при Обамі Лінда Томас-Грінфілд стане, за заявою Байдена, постійною представницею США при ООН.

Попри те, що Байден представив членів своєї майбутньої адміністрації, сам цей факт не має офіційного характеру, оскільки такі призначення, відповідно до американського законодавства, повинні пройти через затвердження Сенатом, більшість у якому, за підсумками виборів, може залишитися за республіканцями.

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