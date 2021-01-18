У Кремлі кажуть, що не зважатимуть на заклики Заходу звільнити Навального

Речник російського президента Дмитро Пєсков стверджує, що Кремль не має наміру прислухатися до закликів західних країн звільнити опозиціонера Олексія Навального, який був арештований на 30 діб.

"Ми чуємо ці заяви, однак в цьому випадку ми не можемо і не збираємося брати ці заяви до уваги. Йдеться про факт невиконання російського закону громадянином Росії, це абсолютно внутрішня справа, і ми нікому не дозволимо в неї втручатися. Не маємо наміру прислухатися до таких заяв", - сказав Пєсков у вівторок, 19 січня, цитує агенція "Інтерфакс".

Також Пєсков запевнив, що в Кремлі не бояться закликів Навального до акцій протесту. Водночас там вважають, що ці заклики мають бути проаналізовані на предмет законності. "Це - тривожні заклики. (…) Ми не є органом, який може давати цьому оцінку, але, напевно, це могло б бути приводом для певного аналізу і експертизи на предмет закликів до чогось незаконного", - сказав Пєсков.

Речник російського президента відмовився коментувати твердження про популярність опозиціонера Навального в Росії і у світі, мовляв, у Кремлі "схильні до тверезої оцінки всього і вся".

Штаб Навального готує мітинги на 23 січня

Нагадаємо, після того, як суд арештував Олексія Навального на 30 діб із закликом звільнити його виступили уряди багатьох європейських країн, США, а також правозахисні організації.

Сам Навальний закликав людей виходити на протести. "Чого боїться ця жаба, що сидить на трубі? Чого бояться ці бункерні злодії найбільше? Ви самі чудово знаєте. Виходу людей на вулиці (...) Виходьте не за мене, виходьте за себе, за своє майбутнє", - заявив опозиціонер. Після цього його штаб повідомив, що починає підготовку до великих мітингів по всій країні 23 січня.

У чому звинувачують Навального

Приводом для затримання Навального є справа "Ів Роше". Ще у 2014 році Замоскворецький суд Москви визнав Навального і його брата Олега винними в особливо великому і великому шахрайстві у цій справі. Як стверджує слідство, вони вкрали в компанії значні суми коштів. Олексія Навального засудили до 3,5 позбавлення волі умовно і п'яти років випробувального терміну. У серпні 2017 року призначений Навальному випробувальний термін був продовжений до кінця грудня 2020 року.

У ФСВП зазначили, що Навальний був зобов'язаний з'являтися на реєстрацію в інспекцію два рази на місяць. Виклики в інспекцію були припинені на час проходження ним лікування в берлінській клініці Charite. Однак він виписався з клініки 23 вересня 2020 року, але з жовтня до кінця випробувального терміну не прийшов на реєстрацію, чим порушив умови, стверджують у ФСВП.