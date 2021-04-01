 РФ підготувалася до широкомасштабних провокацій на Донбасі - розвідка ЗСУ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.04.2021

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РФ підготувалася до широкомасштабних провокацій на Донбасі - розвідка ЗСУ

РФ готує провокації України на військову відповідь на лінії розмежування на Донбасі, повідомляє Головне управління розвідки міноборони України. У Кремлі натомість вказують на право пересувати війська в межах країни.

Війна на Донбасі

Танк проросійських сепаратистів у Донецьку, (архівне фото)

Головне управління розвідки міноборони України повідомило, що Росія завершує підготовку до провокації України на військову відповідь на лінії розмежування на Донбасі. Як зазначається в поширеному в четвер, 1 квітня, повідомлення, за даними української розвідки, Росія також готується до розширення військової присутності в окупованих районах Донецької та Луганської областей шляхом введення регулярних підрозділів збройних сил РФ на ці території. 

"Крім того, не виключається спроба просування російських окупаційних військ углиб території України", - зазначається в повідомленні. Також відомо, що російські дипломатичні представництва за кордоном та засоби масової інформації отримали завдання бути готовими до висвітлення та роз’яснення світовій спільноті інформації щодо нібито агресивних дій ЗСУ та "миротворчих" заходів РФ у відповідь, кажуть у міноборони України.

30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що на кордоні з Україною Росія додатково розмістила до 12 батальйонно-тактичних груп з терміном готовності одну-дві доби, нагадує інформагенція "Українські новини".

Кремль: Маємо право пересувати війська 

Тим часом прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив цього дня, що Росія має право переміщати війська в межах території країни на свій розсуд і це не становить загрози для інших держав. Так речник Володимира Путіна відповів на запитання українського журналіста, з чим пов'язане перекидання російських військ до українських кордонів.

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"Російська Федерація переміщує війська в межах своєї території на свій розсуд, це не повинно нікого турбувати, це ні для кого не становить жодної загрози", - підкреслив Пєсков, цитує "Інтерфакс". За його словами, РФ вживає необхідних заходів для забезпечення безпеки своїх рубежів. "Ви знаєте, що по периметру рубежів РФ спостерігається підвищена активність Збройних сил країн НАТО, інших об'єднань, окремих країн (...) Це все зобов'язує бути напоготові", - підкреслив Пєсков.

Речник Путіна вкотре повторив офіційну російську риторику щодо того, що конфлікт на Донбасі "є винятково внутрішньоукраїнським конфліктом". Крім того, Пєсков запевнив, що "російські війська ніколи не брали участі" в цьому конфлікті.

Як повідомлялося, раніше цього дня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров застерігав від "руйнування" України в разі загострення конфлікту на Донбасі.

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    Автор: Дженніфер Ваґнер


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