Україна звинуватила Росію в ігноруванні спроб Києва розпочати діалог

Міністерство закордонних справ України звинуватило Росію в невиконанні вимоги Віденського документа ОБСЄ про заходи зміцнення довіри та безпеки через відмову роз'яснювати причини посилення військової присутності поблизу кордонів України. Про це у відомстві заявили у понеділок, 12 квітня.

"7 квітня Україна активувала Віденський документ ОБСЄ 2011 року про заходи зміцнення довіри та безпеки. Відповідно до передбаченої цим документом процедури, російській стороні було направлено офіційний запит щодо роз'яснень стосовно суттєвого зростання військової присутності РФ уздовж кордону з Україною та на тимчасово окупованих територіях України протягом останніх днів. На жаль, російська сторона відмовилася надавати субстантивну інформацію відповідно до запиту, заявивши, що не веде такої діяльності", - говориться в коментарі.

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Росія проігнорувала спроби залучити її до діалогу

В українському зовнішньополітичному відомстві розцінили відмову Москви виконувати положення Віденського документа як "чергове підтвердження намірів РФ продовжувати військовий тиск та погрози силою щодо України". Крім того, подальші спроби української сторони залучити Росію до консультацій, спрямованих на зниження напруги, російська сторона проігнорувала. Також російська делегація бойкотувала скликану Україною 10 квітня зустріч за участю інших держав-учасниць ОБСЄ, додали в МЗС України.

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"Закликаємо російську сторону відвести війська від кордону з Україною, припинити войовничу риторику і дезінформацію та почати добросовісно виконувати оборонні положення мінських домовленостей та її зобов'язання за Віденським документом ОБСЄ", - зазначається в коментарі МЗС України.

Згідно з Віденським документом, країни-члени ОБСЄ регулярно обмінюються інформацією щодо стану їхніх збройних сил, чисельності армій та озброєнь, а також про плани у сфері оборони і військовий бюджет.

Зеленський хоче обговорити ситуацію з Путіним

Офіс президента (ОП) України Володимира Зеленського звернувся з проханням про переговори з президентом Росії Володимиром Путіним для обговорення ескалації конфлікту на Сході України. Про це 12 квітня повідомила інформагентству Reuters речниця Зеленського Юлія Мендель. "Ми поки не отримали відповіді й дуже сподіваємося, що це не відмова від діалогу", - сказала вона.

За її словами, Зеленський відбуде в Париж для переговорів про збільшення військової присутності Росії й ескалацію конфлікту в Донбасі. Мендель також зазначила, що Росія розмістила понад 40 тисяч військовослужбовців на східному кордоні України й більше 40 тисяч - у Криму. Раніше в Офісі президента повідомляли, що Кремль відмовився від розмови в "нормандському форматі" після загострення на Донбасі.

Нагадаємо, з початку квітня спостерігається значне зростання російської військової присутності на кордоні з Україною. Свою стурбованість щодо цього, а також підтримку суверенітету України висловили, зокрема, ЄС, НАТО, США, Великобританія, Франція й Німеччина.

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