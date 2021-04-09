У Європарламенті закликають до жорстких санкцій проти Кремля через Україну

Відповіддю Заходу на посилення російської військової присутності на кордоні з Україною мають бути жорсткі санкції, як-от замороження рахунків російських олігархів або відключення РФ від міжнародної платіжної системи SWIFT. Таку думку висловив голова фракції консервативної Європейської народної партії (ЄНП) в Європарламенті Манфред Вебер (Manfred Weber) в інтерв'ю виданням німецької медіагрупи Funke, оприлюдненому в неділю, 11 квітня.

Всі ці заходи слід ужити, якщо Москва "продовжить курс небезпечних провокацій", підкреслив політик, який є також заступником голови баварської партії Християнсько-соціальний союз (ХСС), що є сестринською партією Християнсько-Демократичного союзу (ХДС), в лавах якого перебуває і канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel). Іншим можливим важелем тиску Заходу на Кремль Вебер вважає газопровід "Північний потік-2", будівництво якого ще не завершено. "Путін має знати ціну своїм діям", - додав він.

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На початку березня в інтерв'ю журналу Der Spiegel Манфред Вебер вже висловлював думку про те, що газогін "Північний потік-2" "не відповідає європейським інтересам", оскільки він "економічно стабілізує систему Путіна, що веде масштабну діяльність проти Євросоюзу і його членів".

"Час дозованих санкцій минув"

На переконання Вебера, Євросоюз і США мусять показати Кремлю, "що очікує російське керівництво, якщо воно продовжить ескалацію ситуації на сході України або введе туди свої війська". Відповідь західних країн на такі дії Москви має бути "сильною і недвозначною", заявив Вебер.

Те саме стосується можливої реакції ЄС на ситуацію навколо критика Кремля - російського політика Олексія Навального, погіршення здоров'я якого, судячи з усього, стало результатом навмисних дій російського керівництва, зазначив голова фракції ЄНП у Європарламенті. "Час дозованих санкцій минув", - резюмував Вебер.

Російські війська на кордоні з Україною

На початку квітня низка міжнародних експертів, а також керівництво і дипломати з США, Німеччини, Франції та Великобританії висловили стурбованість через стягування Москвою збройних сил до кордону з Україною.

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8 квітня США обговорили цю тему на онлайн-нараді з партнерами по НАТО. Тоді члени Альянсу "підтвердили свою непохитну підтримку суверенітету, територіальної цілісності та євроатлантичних прагнень України".

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Раніше Верховний представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель під час розмови з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою зазначив, що Євросоюз занепокоєний через переміщення російських військ поблизу українських кордонів. При цьому глава дипломатії ЄС наголосив, що Євросоюз непохитно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.