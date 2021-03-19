Коментар: Вікно можливостей для "Північного потоку-2" зачиняється

Завершення будівництва "Північного потоку-2" знову відкладено, але цього разу зрив офіційно озвучених Москвою термінів може мати для долі проєкту вельми серйозні наслідки - і навіть виявитися фатальним.

Згадаймо - на початку газопровід планували здати в експлуатацію ще в грудні 2019 року, але на заваді стали американські санкції проти суден-трубоукладачів, які паралізували роботи, що й без того вибилися з графіка. У січні 2020 року російський президент Володимир Путін оголосив про новий тимчасовий орієнтир: "Сподіваюся, що до кінця поточного року або в першому кварталі наступного року робота буде завершена і газопровід запрацює".

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"Академік Черський" поки що так і не приступив до роботи

І ось перший квартал 2021 року добіг кінця, але укладання труб на дні Балтики у водах Данії та Німеччини хоч і відновилося, але все ще досить далеке від завершення. Перш за все, тому що трубоукладачу "Академіку Черському" потрібна була модернізація, яка розтяглася більш ніж на рік, тож російське судно, що мало добудувати газопровід, до кінця березня так і не змогло приступити до роботи. Схоже, його технічне переоснащення, ще й в умовах санкцій, виявилося куди більш складним завданням, ніж спочатку вважали в Москві.

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Андрій Гурков, економічний оглядач DW

Тепер глава ради директорів "Газпрому" Віктор Зубков, розмовляючи з журналістами в Берліні про "Північний потік-2", з упевненістю оголошує про черговий кінцевий термін спорудження газопроводу: "Звичайно, в цьому році він буде однозначно закінчений".

Таким чином ідеться, вірогідно, про четвертий квартал - кінець 2021 року. Здавалося б, зайві півроку для проєкту такого масштабу значної ролі вже не грають. Великі інфраструктурні об'єкти періодично добудовують із запізненням. Анекдотично нескінченна історія спорудження нового берлінського аеропорту - яскраве тому підтвердження.

Вибори до Бундестагу: відхід Меркель і прихід Зелених

Однак саме в ці майбутні півроку в Німеччині відбудеться зміна влади - 26 вересня відбудуться вибори до Бундестагу, після яких Анґела Меркель (Angela Merkel) залишить пост канцлерки, й буде сформовано новий уряд ФРН. І яким би не виявився його склад, в майбутню правлячу коаліцію - про це тепер можна говорити з майже стовідсотковою впевненістю - увійдуть найбільші та найзапекліші німецькі противники як "Північного потоку-2", так і політики Володимира Путіна в цілому - Зелені.

До останнього часу партія "Союз 90/Зелені" мала, судячи за стабільними результатами опитувань громадської думки, всі шанси стати молодшим партнером у коаліції з консервативним блоком ХДС/ХСС. Однак до кінця березня рейтинг і ХДС - партії Меркель, - і баварської ХСС через низку корупційних скандалів і, головне, через невдоволення виборців ходом боротьби з пандемією просів настільки сильно, що тепер реальним став варіант коаліції соціал-демократів і лібералів під керівництвом Зелених. Іншими словами, вже не виключено, що уряд буде на чолі з "зеленою" канцлеркою чи канцлером.

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Німецькі Зелені вимагають зупинити "Північний потік-2"

Звичайно, до голосування 26 вересня симпатії чималої частини німецьких виборців ще можуть похитнутися в той чи інший бік, але формування правлячої більшості без участі Зелених, повторимо, вже виглядає нереалістичним. А ця ліва чи тепер уже більше лівоцентристська партія йде на вибори, зокрема, під гаслами прискорення відмови від викопних енергоносіїв, відстоювання прав людини й цінностей ліберальної демократії, подальшого зміцнення ЄС, а ціла низка її членів виступає проти завершення "Північного потоку-2" .

Вельми показово, що на офіційному партійному сайті "Союзу 90/Зелених" є спеціальна сторінка, на якій розміщено заклик зупинити "Північний потік-2" й триває збір підписів під ним. Ця партія відкидає газопровід для постачань до Німеччини і ЄС вуглеводневої сировини з Росії як з екологічної, кліматичної, так і з зовнішньополітичної точок зору.

Санкції США й зміна влади в Німеччині

І ось тепер уявімо собі, що відразу після виборів, у жовтні, поки "Газпром" усе ще буде укладати труби на Балтиці (або нехай навіть готуватися до пуску вже добудованого газопроводу), в Берліні Зелені сідають за стіл переговорів з потенційними партнерами для формування правлячої коаліції та обговорення програми майбутнього уряду.

Наскільки ймовірно, що вони одразу ж порушать свою передвиборну обіцянку і з готовністю погодяться на здачу в експлуатацію "Північного потоку-2"? Або хоча б не зажадають, як компромісне рішення, якихось дуже серйозних обмежень його роботи?

У Москві, схоже, надто сфокусувалися на американських санкціях проти "Північного потоку-2" і занадто увірували в те, що Берлін завжди дасть добро на остаточну реалізацію газпромівсько-путінського проєкту. Насправді ж "вікно можливостей" для його здійснення вже через півроку може зачинитися в самій Німеччині.

Автор: Андрій Гурков, економічний оглядач Deutsche Welle

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