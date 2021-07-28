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"Академік Черський"

"Академік Черський" - назва російського судна-трубоукладача. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Академік Черський".

Увага: Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Nord Stream 2 AG заявила про готовність газопроводу на 99 відсотків

Nord Stream 2 AG заявила про готовність газопроводу на 99 відсотків 28.07.2021

Трубоукладач "Академік Черський" завершив роботи з укладання труб газопроводу "Північний потік-2", повідомила компанія-оператор.
Коментар: Вікно можливостей для Північного потоку-2 зачиняється

Коментар: Вікно можливостей для "Північного потоку-2" зачиняється 02.04.2021

Росія знову перенесла термін добудови "Північного потоку-2". Але вже через півроку до нового уряду Німеччини увійдуть затяті противники проєкту, вважає Андрій Гурков.
Діряві санкції США? Фірми з Європи обладнали судно Академік Черський

Діряві санкції США? Фірми з Європи обладнали судно "Академік Черський" 19.03.2021

Трубоукладач "Академік Черський" невдовзі долучиться до добудови "Північного потоку-2". В обхід санкцій США європейські компанії обладнали російське судно за останнім словом техніки. Розслідування DW.
Академік Черський і завіса секретності через страх Газпрому перед санкціями

"Академік Черський" і завіса секретності через страх "Газпрому" перед санкціями 15.03.2021

Трубоукладач, якому належить добудовувати "Північний потік-2", став найбільш згадуваним у ЗМІ російським судном. При цьому конкретну інформацію про нього старанно приховують.
Будівництво Північного потоку-2 у водах Данії триватиме до вересня

Будівництво "Північного потоку-2" у водах Данії триватиме до вересня 04.03.2021

Судна "Академік Черський" і "Фортуна" разом прокладатимуть труби "Північного потоку-2" в економічній зоні Данії до вересня. Раніше будівництво газогону обіцяли завершити в квітні.
Північний потік-2: Як Газпром збирається обійти санкції США (відео)

"Північний потік-2": Як "Газпром" збирається обійти санкції США (відео) 02.12.2020

Після майже річного простою і запровадження санкцій США будівництво "Північного потоку-2" все ж можуть продовжити. Чи означає це, що газопровід все ж добудують, враховуючи, що Вашингтон готує нові штрафні заходи?

Реанімація "Північного потоку-2" лише для показухи? (02.12.2020) 02.12.2020

Через санкції США "Північний потік-2" не будували вже майже рік. І ось 5 грудня прокладка труб може поновитися. Чи означає це, що газопровід все ж добудують, враховуючи, що Вашингтон готує нові санкції?

США планують нові санкції проти Північного потоку-2 - ЗМІ

США планують нові санкції проти "Північного потоку-2" - ЗМІ 11.11.2020

Санкції проти "Північного потоку-2" внесені в законопроєкт про оборонний бюджет США, повідомляє Reuters. У США розраховують, що ці санкції завадять "Газпрому" завершити будівництво газопроводу.
Зрив Північного потоку-2: хто заважає Газпрому (відео)

Зрив "Північного потоку-2": хто заважає "Газпрому" (відео) 07.08.2020

Для завершення газопроводу "Північний потік-2" залишилося прокласти менше двох сотень кілометрів труб. Але США погрожують ще більш суворими санкціями, а екологи подали до суду. Хто зриває плани Кремля добудувати трубу?

"Північний потік-2": нові проблеми "Газпрому" і зрив планів Кремля (06.08.2020) 06.08.2020

Для завершення газопроводу "Північний потік-2" залишилося прокласти менше двох сотень кілометрів труб. Але США погрожують ще більш суворими санкціями, а німецькі екологи подали до суду. Хто зриває плани Кремля добудувати трубу?

В уряді РФ розраховують добудувати Північний потік-2 до кінця 2020 року

В уряді РФ розраховують добудувати "Північний потік-2" до кінця 2020 року 27.12.2019

Російський трубоукладач "Академік Черський", який можуть залучити до будівництва "Північного потоку-2", наразі перебуває на Далекому Сході. Його ще потрібно дообладнати для робіт у Балтійському морі.
Росія шукає варіанти, аби добудувати Північний потік-2

Росія шукає варіанти, аби добудувати "Північний потік-2" 24.12.2019

Після запровадження американських санкцій та зупинки будівництва газогону Москва може залучити до проєкту трубоукладач "Академік Черський", який зараз перебуває в Находці, або купити інше судно, повідомляють ЗМІ.