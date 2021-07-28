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"Академік Черський" - назва російського судна-трубоукладача. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Академік Черський".
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Для завершення газопроводу "Північний потік-2" залишилося прокласти менше двох сотень кілометрів труб. Але США погрожують ще більш суворими санкціями, а німецькі екологи подали до суду. Хто зриває плани Кремля добудувати трубу?