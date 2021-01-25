 Будівництво ″Північного потоку-2″ у водах Данії триватиме до вересня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.03.2021

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Новини

Будівництво "Північного потоку-2" у водах Данії триватиме до вересня

Судна "Академік Черський" і "Фортуна" разом прокладатимуть труби "Північного потоку-2" в економічній зоні Данії до вересня. Раніше будівництво газогону обіцяли завершити в квітні.

Російське трубоукладальне судно Академік Черський (архівне фото)

Російське трубоукладальне судно "Академік Черський" (архівне фото)

Російське краново-монтажне трубоукладальне судно "Академік Черський" приєднується до будівництва газогону "Північний потік-2". Як повідомляє Морське управління Данії (DMA) у четвер, 4 березня, "Академік Черський", що вийшов з порту німецького Вісмара, виконуватиме будівельні роботи до кінця вересня разом з російським судном "Фортуна", що взялося до їх виконання раніше. 

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Роботи проводитимуться у територіальних водах Данії на ділянці від південного боку данського острова Борнхольм до межі з територіальними водами Німеччини, інформує далі DMA. У компанії Nord Stream 2 AG також повідомили, що будівництво двох ниток "Північного потоку-2" у виключній економічній зоні Данії планується завершити до кінця вересня, передає агенція "Інтерфакс". Раніше закінчення спорудження другої нитки "Північного потоку-2" переносили з січня на квітень 2021 року.

Німецькі екологи загальмували будівництво

Роботи з прокладання труб були припинені в грудні 2019 року через санкції США щодо європейських підрядників. "Академік Черський" прибув з порту Находка в німецький порт Мукран ще у травні 2020 року, але влада Данії заборонила будь-які будівельні роботи в районі острова Борнхольм, пояснивши це нерестом тріски. У грудні 2020 року роботи поновилися, незадовго до Нового року були прокладені труби на ділянці протяжністю в 2,6 кілометра в економічній зоні Німеччини.

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Німецькі природоохоронні організації Deutsche Umwelthilfe (DUH) та Німецький союз охорони природи і біорізноманіття (NABU) опротестували видачу дозволу Федеральним відомством з морського судноплавства і гідрографії (BSH) на будівництво "Північного потоку-2". Після цього роботи в територіальних водах ФРН були припинені. У січні 2021 року глава відомства Карін Камман-Кліппштайн (Karin Kammann-Klippstein) заявила, що протест екологів може на невизначений час загальмувати будівництво газогону.

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  • Судно-трубоукладач швейцарської компанії Allseas

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  • Українська газокомпресорна станція

    2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи

    Україна зберегла газовий транзит

    Головна газова подія року сталася 1 січня: почав діяти новий п'ятирічний договір про постачання російського газу в ЄС через Україну. Задля припинення цього транзиту будувалися "Північний потік-2" і "Турецький потік", але план Москви зірвався. "Газпрому" довелося гарантувати Києву прокачування і оплату по збільшеному тарифу 65 мільярдів кубометрів газу в 2020 році і по 40 мільярдів у наступні роки.

  • Прокладання газопроводу Eugal

    2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи

    Eugal збитки не загрожують

    Поки "Північний потік-2" потужністю 55 мільярдів кубометрів на рік простоює, його продовження на території ФРН до Чехії Eugal потужністю 51 мільярд кубів далі будують. Першу нитку здали в грудні 2019 року, другу прокладуть до кінця 2020 року. "Газпром" вже забронював потужності всього газопроводу і платить незалежно від обсягів прокачування. Для його європейських партнерів це безпрограшний проєкт.

  • Путін і Ердоган на введенні в дію Турецького потоку

    2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи

    "Турецький потік" поки недозавантажений

    Замість чотирьох ниток "Турецького потоку" проклали дві потужністю по 15,75 мільярда кубометрів. Їх ввели в дію на церемонії в Стамбулі 8 січня. Одна, що замінила маршрут через Україну, Молдову, Румунію, Болгарію, постачає західну частину Туреччини. Друга 2020 року залишиться напівпорожньою: газогін, здатний прокачувати настільки великі обсяги через Сербію далі в ЄС, в Болгарії ще тільки будують.

  • Символічна труба інтерконектора Греція-Болгарія

    2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи

    Азербайджанський газ для Болгарії

    Одночасно з "Балканським потоком", як у Софії називають продовження "Турецького потоку", в Болгарії до кінця 2020 року запрацює магістральний газопровід IGB. Його будує болгарсько-грецько-італійська компанія ICGB за підтримки ЄС. Цей інтерконектор з'єднає газотранспортні системи Греції і Болгарії та дозволить отримувати азербайджанський газ з трубопроводу TAP, що знизить залежність від "Газпрому".

  • Турецький міністр та грецький прем'єр святкують початок будівництва TAP

    2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи

    TAP продовжує TANAP

    У 2020 році запрацює Трансадріатичний газопровід TAP потужністю 10 мільярдів кубометрів. Початок його будівництва турецький міністр та грецький прем'єр відзначали 2016 року. Він є продовженням завершеного 2019 року TANAP, яким газ з Азербайджану через Грузію йде на захід Туреччинии. Задача Південного газового коридору TANAP-TAP - забезпечувати пальним Грецію, Албанію та Італію в обхід Росії.

  • Лідери Кіпру, Греції та Ізраїлю дають старт газопроводу EastMed

    2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи

    EastMed: ізраїльський газ для ЄС

    2 січня 2020 року лідери Кіпру, Греції та Ізраїлю дали старт спорудженню найдовшого в світі підводного газопроводу EastMed потужністю 10 мільярдів кубометрів. Він покликаний через п'ять років почати постачання газу з ізраїльських морських родовищ "Левіафан" та "Тамар", а також кипрського "Афродита", через Крит та континентальну Грецію в Італію. А вона для "Газпрому" - другий ринок у ЄС після ФРН.

  • Бурові платформи в Норвегії

    2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи

    Baltic Pipe: норвезький газ для Польші

    Польща поки є великим покупцем російського газу, але не має наміру подовжувати договір з "Газпромом", термін дії якого спливає в кінці 2022 року. Варшава робить ставку на газ з норвезьких морських родовищ (на фото), що надходитиме до Польщі газопроводом Baltic Pipe через Данію та Балтику. Його спорудження в 2020-2022 роках стане ще одним великим газовим проектом, що отримує фінансову підтримку ЄС.

  • Будівництво газопроводу Balticconnector

    2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи

    Фінський ринок газу став конкурентним

    У 2020 році почався якісно новий етап на финському газовому ринку: він став конкурентним. Після завершення будівництва (на фото) трубопроводу Balticconnector "Газпром" уже не є єдиним постачальником газу в країну. Новий газопровід поєднав Фінляндію з газотранспортною системою Естонії, а через неї з газосховищами в Латвії та Литві та з литовським терміналом зрідженого природного газу в Клайпеді.

    Автор: Андрій Гурков, Олена Губар



Дивитись відео 25:55

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