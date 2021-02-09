Маас пояснив, чим загрожує "руйнування всіх мостів" з Росією

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) пригрозив Росії додатковими санкціями через арешт російського опозиціонера Олексія Навального і жорстке придушення акцій протесту, але водночас виступив проти притинення будівництва газопроводу "Північний потік-2". Виступаючи у середу, 10 лютого, у Бундестазі, Маас нагадав, що глави МЗС країн ЄС обговорять 22 лютого можливість запровадження нових санкцій проти Росії.

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"Я дуже шкодую, що Москва не використала візит Жозепа Борреля для того, щоб, незважаючи на всі розбіжності, знайти спільні інтереси. Замість цього ми побачили добре інсценоване пропагандистське шоу та цілеспрямовану пропаганду, і це більше, ніж просто втрачений шанс. Тому на наступній Раді міністрів закордонних справ ЄС 22 лютого ми обговоримо реакцію на російську поведінку і поводження з опозиціонерами і мирними демонстрантами", - сказав Маас, цитує агентство "Інтерфакс".

Водночас, коментуючи заклики зупинити добудову "Північного потоку-2", міністр відкинув такий крок. Він пояснив, що санкції мають бути запроваджені проти тих, хто несе відповідальність за репресії проти власних громадян, а не співробітників майже 150 європейських компаній, переважно німецьких, які залучені до будівництва газогону.

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Маас також зауважив, що повна економічна ізоляція Росії паралельно з ізоляцією Китаю призведе до зближення цих країн та створення в підсумку "найбільшого економічного і військового союзу". На думку Мааса, це не та стратегія, якої потрібно дотримуватися Заходу в даній ситуації, повідомляє інформагентство dpa.

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"Ось чому я проти того, щоб руйнувати всі мости у відносинах з Росією", - наголосив міністр. За його словами, той, хто "ставить" питання "Північного потоку-2", повинен подумати геостратегічно, які це матиме наслідки". Такі політики, вважає Маас, тільки "підштовхують Росію і Китай одне до одного".

Глава МЗС Німеччини також відкинув ідею санкцій щодо Росії в Раді Європи, оскільки членство РФ в організації уможливлює доступ багатьом росіянам до Європейського суду з прав людини.