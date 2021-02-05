 Міністр економіки ФРН виступає за добудову газопроводу ″Північний потік-2″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.02.2021

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Міністр економіки ФРН виступає за добудову газопроводу "Північний потік-2"

Вирок Олексію Навальному не повинен заважати будівництву нового газопроводу. Економічні зв'язки з Росією - це одне, а грубі порушення прав людини - інше, вважає міністр економіки ФРН Петер Альтмаєр.

Міністр економіки ФРН Петер Альтмаєр

Міністр економіки ФРН Петер Альтмаєр

Міністр економіки ФРН Петер Альтмаєр (Peter Altmaier) висловився за добудову газопроводу "Північний потік-2", попри ув'язнення російського опозиціонера Олексія Навального .

Дебати навколо цього проєкту не слід змішувати з дебатами про порушення прав людини в Росії, сказав Альтмаєр в інтерв'ю німецькому виданню Bild am Sonntag, оприлюдненому в неділю, 7 лютого.

"Економічні зв'язки, що існують вже багато десятиліть і економічні проєкти підприємств - це одне, а грубі порушення прав людини і наша реакція на них - інше. Якщо "Північний потік-2" не добудують, то Росія не обов'язково буде продавати менше газу, оскільки продовжує працювати "Північний потік-1" і газопровід через Україну. Однак німецькі підприємства втратять гігантські інвестиції, тому я закликаю до предметної дискусії", - пояснив міністр економіки ФРН.

Відповідь ЄС на вирок Навальному

Водночас Петер Альтмаєр назвав цілком прийнятною "чітку відповідь" Євросоюзу на вирок Навальному. "Вирок Олексію Навальному - нечуване діяння, яке не має нічого спільного з діями в правому полі. Я цілком можу собі уявити чітку відповідь тим, хто розпорядився про це порушення прав людини і несе відповідальність за нього. Однак це може бути лише відповідь всього Євросоюзу в цілому", - підкреслив глава мінекономіки ФРН.

Як повідомлялося, "Північний потік - 2" добудований вже більш ніж на 90 відсотків. Увечері 6 лютого компанія Nord Stream 2 AG заявила про продовження робіт з прокладання труб. Багато європейських країн, в тому числі Франція, критикують цей проєкт. США ведуть з ним боротьбу за допомогою санкцій, але уряд Німеччини не відмовляється від "Північного потоку - 2". 

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