"Північний потік-2": Держдеп США погрожує застосувати санкції

В Державному департаменті США вважають газопровід "Північний потік-2" таким, що шкодить трансатлантичній безпеці, та готові застосувати санкції проти компаній, що братимуть участь у завершенні його будівництва. Про це ввечері середи, 3 лютого, заявив речник Держдепу Нед Прайс під час брифінгу.

"Ми будемо спостерігати за діями щодо добудови чи сертифікації трубопроводу, і, якщо такі дії будуть вчинені, ми визначимося із застосуванням санкцій", - зазначив Прайс. За його словами, "Північний потік-2" та друга гілка "Турецького потоку" створені з метою "збільшити російський вплив на наших союзників та партнерів", і вони "завдають шкоди трансатлантичній безпеці".

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Байден вважає "Північний потік-2" невигідним для Європи

Сполучені Штати Америки вважають, що російський газопровід у Балтійському морі зробить Німеччину та інші європейські країни занадто залежними від газу з РФ. У Вашингтоні також висловлюють занепокоєння тим, що вони обходять територію України, залишаючи Київ без грошових надходжень за транзит російського газу до Європи.

Під час президентства Дональда Трампа США наклали санкції на компанії, що мали стосунок до будівництва "Північного потоку-2". Однак і новий президент США Джо Байден притримується жорсткої лінії стосовно газогону. Наприкінці січня він заявив, що вважає його "поганою угодою" для Європи.

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Франція також закликає ФРН вийти з проєкту

Нагдаємо, що 1 лютого міністр європейських справ Франції Клеман Бон виступив із закликом до уряду Німеччини припинити будівництво газопроводу "Північний потік-2" на тлі затримань учасників акцій протесту у Росії. Він також зазначив, що європейські лідери зараз розглядають можливість запровадження нових санкції проти РФ.

Однак в уряді ФРН у відповідь на цей заклик підкреслили, що не змінили своїх "базових позицій" щодо підтримки будівництва "Північного потоку-2". За словами заступниці речника уряду ФРН Мартіни Фіц (Martina Fietz), позиція Франції добре відома німецькому уряду і Берлін підтримував "дуже тісний контакт" з цього питання. Вона підтвердила, що на початку минулого тижня посли країн-членів в ЄС обговорювали питання спільної європейської реакції на жорсткі дії російських силовиків під час протестів.