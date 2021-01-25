 В уряді Франції закликали ФРН згорнути ″Північний потік-2″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.02.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

В уряді Франції закликали ФРН згорнути "Північний потік-2"

Міністр європейських справ Франції закликав Німеччину згорнути будівництво газопроводу "Північний потік-2" після затримань учасників акцій протесту у Росії.

Труби для будівництва Північного потоку-2 у гавані німецького острова Рюген

Труби для будівництва "Північного потоку-2" у гавані німецького острова Рюген

Міністр європейських справ Франції Клеман Бон виступив із закликом до уряду Німеччини припинити будівництво газопроводу "Північний потік-2" на тлі затримань учасників акцій протесту у Росії. Про це Бон заявив у понеділок, 1 лютого, в ефірі радіостанції France Inter.

"Ми (в уряді Франції. - Ред.) завжди говорили, що маємо величезні сумніви щодо цього проєкту у цьому контексті", - пояснив міністр. На запитання щодо того, чи означають ці слова заклик до Берліна відмовитися від "Північного потоку-2", Бон відповів: "Саме так, ми вже про це говорили".

Читайте також: Байден вважає "Північний потік-2" невигідним для Європи

Нові можливі санкції проти Росії

Бон також зазначив, що європейські лідери зараз розглядають можливість запровадження нових санкції проти РФ на тлі придушення протестів, які відбуваються у країні через отруєння та арешт антикорупційного активіста та опозиційного лідера Олексія Навального. Минулої неділі тисячі росіян вийшли на вулиці, попри заборону влади. Понад п'ять тисяч осіб при цьому було затримано.

"Санкції вже запроваджувалися, ми можемо зробити це (знову. - Ред.), але ми маємо чітко розуміти, що їх не буде достатньо", - додав Бон. За його словами, ще однією опцією, яка розглядається? є "Північний потік-2". При цьому міністр додав, що це має бути рішенням Німеччини, адже газопровід прокладають саме до ФРН.

Читайте також: Відносини з РФ досягли нової нижчої точки - Берлін

Будівництво "Північного потоку-2" відновлено

Нагадаємо, що 24 січня російське судно "Фортуна" проти якого США запровадили санкції, відновило будівництво газопроводу у водах Данії. Очікується, що "Фортуна" завершить роботи в данських водах до середини останнього тижня травня, а потім почне укладати труби у водах Німеччини, де будівництво триватиме до червня.

Будівництво трубопроводу, окрім Франції, критикує низка інших держав Європи, зокрема Польща, Литва і Україна. Водночас проти проєкту виступає і низка німецьких політиків. Зокрема, голова Вільної демократичної партії (ВДП) Крістіан Лінднер (Christian Lindner) закликав оголосити мораторій на добудову газогону, поки в Росії порушуються права людини і громадянські свободи.

Проти "Північного потоку-2" також протестують німецькі кліматичні активісти. Втім, вони виступають проти використання газу як палива і закликають повністю відмовитися від нього у якості джерела енергії.

Дивитись відео 04:17

"Північний потік-2": німці створили фонд для добудови газопроводу (08.01.2021)

Також за темою

Deutschland Aussenminister Heiko Maas

Маас вимагає негайного звільнення затриманих у Росії демонстрантів 25.01.2021

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас очікує невідкладного звільнення демонстрантів, затриманих на акціях на підтримку Олексія Навального в Росії.

USA/Deutschland Sanktionen gegen Nord Stream 2

У ФРН схвалили створення фонду для добудови "Північного потоку-2" 07.01.2021

Парламент землі Мекленбург-Передня Померанія підтримав створення фонду, що візьме на себе ризики санкцій США щодо підрядників газогону "Північний потік-2". Екологи розкритикували це рішення.

Deutschland Lubmin Nord Stream 2 Anlage

"Північний потік-2" застиг: чи збільшить РФ транзит газу Україною з 2021 року? 05.12.2020

Контракт між "Нафтогазом України" та "Газпромом" РФ передбачає зменшення обсягів транзиту російського газу з 2021 року. Однак затримка запуску "Північного потоку-2" має змусити Росію збільшити транзит через Україну.

Реклама

Докладно

Природа рятує жителів Швеції від наслідків пандемії коронавірусу

Шведський підхід до здоров'я завдяки COVID-19 (відео)

Чому турки масово отруюються алкоголем. Який тренд у Швеції через COVID-19. Як Навальний з в'язниці мобілізує протести.  

Як утилізують стару електроніку в Україні?

Як в Україні утилізують електросміття (відео)

Старі телевізори, мобільні телефони, холодильники... Чи є в Україні потужності для переробки електронних відходів?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  