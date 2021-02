"Північний потік-2": Держдеп США назвав можливі об'єкти санкцій

Державний департамент США вказав у переданому до Конгресу переліку можливих об'єктів для санкцій щодо газопроводу "Північний потік-2" російське судно-трубоукладач "Фортуна" і його власника - компанію "КВТ-Рус". Про це інформаційне агентство Reuters повідомило у п'ятницю, 20 лютого.

При цьому зазначається, що як "Фортуна", так і його компанія-власник ще у січні були внесені до санкційного списку міністерства фінансів США.

Читайте також: Прокол Штайнмаєра на захист "Північного потоку - 2"

У Республіканській партії критикують список

Пропозиція Державного департаменту вже викликала гостру критику з боку опозиційної Республіканської партії. Так, конгресмен від цієї політичної сили Майкл Маккол назвав переданий список "абсолютно неадекватним". Завершення будівництва буде "ні чим іншим, як перемогою" для президента РФ Володимира Путіна, підкреслив він.

Декількома днями раніше група конгресменів закликала держсекретаря США Ентоні Блінкена перевірити можливість введення подібних заходів стосовно 11 суден під російським прапором і ще чотирьох іноземних. На думку американських законодавців, вони пов'язані з будівництвом газопроводу.

Байден може переглянути санкції проти "Північного потоку-2"

16 лютого ділові видання The Financial Times і The Wall Street Journal повідомили, що адміністрація американського президента Джо Байдена може переглянути політику США щодо газопроводу. Це, зокрема, може передбачати переговори про можливе послаблення санкцій.

З посиланням на джерела у дипломатичних колах обидва видання зазначили, що готовність до таких переговорів висловив державний секретар США Ентоні Блінкен. Також зазначається, що уряд Німеччини готовий укласти угоду з Вашингтоном, аби завершити та ввести в експлуатацію "Північний потік-2".

У Білому домі в той же день заявили, що Байден продовжує критично ставитися до "Північного потоку-2" і вважає його "поганою угодою для Європи". Водночас речниця Білого дому Дженніфер Псакі додала, що президент США має намір вивчити питання того, чи здатні американські санкції зупинити цей проєкт.