 Меркель готується до розмови з Байденом про ″Північний потік-2″? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 05.02.2021

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Політика й суспільство

Меркель готується до розмови з Байденом про "Північний потік-2"? (відео)

Досі німецький уряд категорично відмовлявся навіть обговорювати "Північний потік-2". Але на тлі подій у Росії його позиція дещо змінилася. Які компроміси щодо санкцій, імовірно, обговорюються із США?

Deutschland Berlin | Kanzleramt | Merkel und Biden

Джо Байден, тоді ще віцепрезидент США, та канцлерка Анґела Меркель, 2013 рік

Як у Берліні, так і у Вашингтоні шукають компромісний підхід до проблеми будівництва "Північного потоку-2", адже вона довго затьмарює відносини США з Німеччиною. Судячи з витоків у ЗМІ, американці хочуть зняти з "путінської труби" політичну складову і таким чином зробити проєкт "нетоксичним" для європейців. Як саме це можна зробити - дивіться у сюжеті DW: 


 

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