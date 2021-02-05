Меркель готується до розмови з Байденом про "Північний потік-2"? (відео)

Досі німецький уряд категорично відмовлявся навіть обговорювати "Північний потік-2". Але на тлі подій у Росії його позиція дещо змінилася. Які компроміси щодо санкцій, імовірно, обговорюються із США?
Як у Берліні, так і у Вашингтоні шукають компромісний підхід до проблеми будівництва "Північного потоку-2", адже вона довго затьмарює відносини США з Німеччиною. Судячи з витоків у ЗМІ, американці хочуть зняти з "путінської труби" політичну складову і таким чином зробити проєкт "нетоксичним" для європейців. Як саме це можна зробити - дивіться у сюжеті DW:
Анґела Меркель 15 років є канцлеркою Німеччини. Меркель допомогла зупинити агресію Росії, але не хоче зупиняти "Північний потік-2". Як розвивалися відносини Києва та Берліна за її правління?
Санкції проти учасників російсько-європейського газогону "Північний потік-2" запровадили за підтримки президента Дональда Трампа. Будівництво загальмувалося. Як вплине на проєкт Джо Байден на чолі США?