Меркель готується до розмови з Байденом про "Північний потік-2"? (відео)

Як у Берліні, так і у Вашингтоні шукають компромісний підхід до проблеми будівництва "Північного потоку-2", адже вона довго затьмарює відносини США з Німеччиною. Судячи з витоків у ЗМІ, американці хочуть зняти з "путінської труби" політичну складову і таким чином зробити проєкт "нетоксичним" для європейців. Як саме це можна зробити - дивіться у сюжеті DW:



