 Що Анґела Меркель зробила для України за 15 років при владі (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 22.11.2020

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Політика й суспільство

Що Анґела Меркель зробила для України за 15 років при владі (відео)

Анґела Меркель 15 років є канцлеркою Німеччини. Меркель допомогла зупинити агресію Росії, але не хоче зупиняти "Північний потік-2". Як розвивалися відносини Києва та Берліна за її правління?

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Анґела Меркель "пережила" на посаді чотирьох президентів України

Це фірменний знак канцлерки Німеччини Анґели Меркель. Як і у цього ромба з чотирма кутами, у діях Анґели Меркель за 15 років її правління у ФРН можна виділити чотири основні внески для України -  два позитиви і два негативи. Анґела Меркель стала канцлеркою у листопаді 2005-го і протягом перших двох строків її урядування Україна не була топ-темою в порядку денному ФРН. Анґела Меркель застала чотирьох лідерів України: Віктора Ющенка, Віктора Януковича, Петра Порошенка і нині Володимира Зеленського. Під час президентства Ющенка та Януковича у німецько-українських відносинах не було жодних вагомих проривів. До 2014 року Україна для німецьких політиків та суспільства загалом була пострадянською країною, де панують олігархи та корумповані політичні еліти. Євромайдан, анексія Криму Росією та війна на Донбасі кардинально змінили ситуацію. Як саме?

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