Коментар: Прокол Штайнмаєра на захист "Північного потоку - 2"

Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) знає це, взагалі-то, краще за інших. Федеральному президенту, коли він ще був міністром закордонних справ, часто доводилося стикатися з тим, якого болю на сході Європи досі завдають погано заліковані рани XX століття.

Тим більше стає незрозумілим промах, якого він припустився, пов'язавши аргументи на користь "Північного потоку - 2" з пам'яттю про напад Німеччини на Радянський Союз і про більш ніж двадцять мільйонів жертв його населення.

Райнгард Фезер

Кремль проводить історичну політику, яка базується на радянських міфах. Він дотримується позиції, що всі жертви війни на винищення, яку вели нацисти, і все героїчні подвиги в боротьбі проти гітлерівської Німеччини припадають на Росію. Водночас Москва ганьбить українців, а коли виникає політична необхідність - й інших східних європейців, звинувачуючи їх у співпраці з нацистами.

Однак насправді більшість злочинів німців у війні проти Радянського Союзу було скоєно на території України і Білорусі. Це не зменшує тих жахів, яких зазнали росіяни, але це показує, що про жахи того часу слід говорити не тільки в контексті Росії. Якщо йти за логікою Штайнмаєра, то історичну відповідальність Німеччини щодо України також можна використовувати як аргумент навпаки - проти "Північного потоку - 2". Але і від цього також краще утриматися.

Автор: Райнгард Фезер, оглядач Frankfurter Allgemeine Zeitung

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