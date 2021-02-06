 Посол України критикує президента ФРН за ″Північний потік-2″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.02.2021

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Новини

Посол України критикує президента ФРН за "Північний потік-2"

Франк-Вальтер Штайнмаєр пов'язав історію Другої світової війни з нинішніми відносинами Німеччини і Росії, кажучи про "Північний потік-2". Посол України Мельник звинуватив президента ФРН у викривленні історії.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник

Посол України в Німеччині Андрій Мельник (архівне фото)

Посол України в Німеччині Андрій Мельник розкритикував президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра (Frank-Walter Steinmeier) за висловлювання останнього про газопровід "Північний потік-2". Твердження глави ФРН "глибоко ранили українців", наводить слова українського дипломата інформагентство dpa у вівторок, 9 лютого.

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Йдеться про інтерв'ю президента ФРН виданню Rheinische Post, в якому Штайнмаєр назвав відносини в галузі енергетики "чи не останнім містком між Росією і Європою" після багаторічного погіршення зв'язків Берліна і Москви. Зокрема, він нагадав про напад нацистської Німеччини на СРСР 22 червня 1941 року. "Жертвами війни стали понад 20 мільйонів жителів Радянського Союзу. Це не виправдовує сьогоднішні промахи російської політики, але нам не можна нехтувати цим ширшим контекстом", - заявив Штайнмаєр.

Український посол звинуватив німецького президента у використанні "сумнівних історичних аргументів" і "небезпечному спотворенні історії", зазначивши, що Штайнмаєр не згадав окремо мільйони жертв в Україні, яка в той час входила до складу СРСР. Київ відреагував на слова Штайнмайера "з подивом і обуренням", зазначив Мельник.

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А "Північний потік-2" є геополітичним проєктом російського президента Володимира Путіна і суперечить інтересами Києва, нагадав дипломат. Тож на тлі цього Мельник розцінив як "цинізм" слова Штайнмаєра про "понад 20 мільйонів жителів Радянського Союзу" в контексті відносин з Росією, особливо те, щоб під час дебатів про газопровід "приписувати виключно Росії мільйони радянських жертв унаслідок війни Німеччини на винищення і поневолення".

Український дипломат також закликав створити в Берліні окремий меморіал українцям, які стали жертвами нацистів, з метою "заповнити порожнину в топографії німецьких меморіальних місць".

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У Штайнмаєра "з нерозумінням" зустріли критику Мельника

Тим часом у канцелярії президента ФРН повідомили, що "з нерозумінням" зустріли критику українського дипломата, особливо щодо спотворення історії а також категорично заперечили критику з боку Андрія Мельника. Щодо самого інтерв'ю президента ФРН виданню Rheinische Post, в його канцелярії лаконічно зазначили: "Текст інтерв'ю говорить сам за себе".

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Посол України у ФРН відмовився від участі в церемонії в Берліні спільно з послом РФ

Посол України у ФРН Андрій Мельник відмовився від участі в церемонії вшанування завершення Другої світової війни в Берліні, на якій мав бути присутній також представник РФ.  

Посол України в ФРН закликає запровадити ембарго на постачання газу і нафти з РФ

Припинити імпорт з РФ нафти й газу варто для того, щоб "путінський режим був позбавлений головних джерел надходжень для ведення своєї агресивної політики", вважає посол України в ФРН Андрій Мельник.  

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