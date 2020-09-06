Посол України в ФРН закликає запровадити ембарго на постачання газу і нафти з РФ

Посол України в Німеччині Андрій Мельник закликав Берлін до запровадження тримісячного ембарго на поставки нафти і газу з РФ у відповідь на отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Про це український дипломат заявив в інтерв'ю німецькій інформагенції dpa, оприлюдненому в неділю, 6 вересня.

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На думку Мельника, припинення проєкту газопроводу "Північний потік-2", до чого закликали і деякі німецькі політики, недостатнє. "Настав час, нарешті, здивувати господаря Кремля сильною реакцією", - сказав Мельник, цитує dpa. Цілковите припинення імпорту нафти, газу та іншої важливої сировини потрібне для того, "щоб позбавити путінський режим найважливішого джерела доходів для його агресивної політики", додав він. Крім того, Мельник закликав зупинити всі європейські інвестиції в Росію.

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Як повідомлялося, в опублікованому раніше цього дня інтерв'ю глави МЗС ФРН Гайко Мааса німецькій газеті Bild am Sonntag містилося застереження, що позиція Москви в справі отруєння Навального може змусити Німеччину "змінити свою позицію" щодо добудови газопроводу "Північний потік-2".

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Раніше уряд Німеччини повідомив, що спеціальна лабораторія Бундесверу підтвердила отруєння Олексія Навального речовиною так званої групи "Новачок". Росія заперечує причетність до отруєння 44-річного опозиціонера.

Як повідомлялося, 20 серпня Навальному стало зле в літаку. Після негайної посадки його доправили до лікарні міста Омськ. Згодом російська влада дала дозвіл на його перевезення до Німеччини. 22 серпня Навального доправили до Берліна й помістили в одній з клінік міста. Проведені у Німеччині аналізи вказували на отруєння розробленою в Росії групою бойових отруйних речовин "Новачок".

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